Google i Levi's wyprodukowały pierwszą kurtkę "smart"

Rozpoczęte przez Google badania noszą nazwę Project Jacquard, zaś stworzona w ramach tego projektu kurtka pierwszy raz pokazana została już w maju zeszłego roku. Co innego jednak prezentacja, a co innego wprowadzenie do sprzedaży – to ostatnie nastąpi już niebawem, choć wiadomo równocześnie, że nadal możemy spodziewać się lekkiego opóźnienia. Znamy za to już cenę kurtki Levi’s Commuter Trucker Jacket – ma kosztować około 350 dolarów.

Co otrzymamy za tę wysoką cenę? Najciekawszą cechą "smart" kurtki są niewątpliwie spore obszary dotykowe na rękawach, reagujące na gesty użytkownika. I to nawet gesty wielodotykowe, pozwalające na wygodne sterowanie np. odtwarzaniem muzyki w smartfonie, wydawaniem mu poleceń czy odbieranie rozmów telefonicznych. Mało tego, są one także w stanie przekazywać użytkownikowi wskazówki systemu GPS, informujące, w jaką stronę powinien na przykład skręcić.

Czas pracy modułu Bluetooth kurtki to około 2 dni – w dowolnym momencie może on zostać odczepiony i naładowany przez port USB. Poza tym kurtka wygląda zupełnie zwyczajnie i można ją – po odpięciu modułu Bluetooth – zwyczajnie wrzucić do pralki. Sam materiał – na bazie bawełny – z "wszytą" elektroniką jest bowiem odporny na moczenie czy zgniatanie.