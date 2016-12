Adata SU900: SSD z kośćmi 3D MLC NAND dla wymagających

ADATA SU900 to drugi w ofercie dysk SSD z linii Ultimate, w którym kości pamięci zostały wykonane w technologii 3D NAND. Jest to rozwiązanie, które stopniowo wypiera z rynku kości planarne (2D NAND). Wśród dostępnych wariantów dysku SU900 zabraknie modelu o pojemności 128 GB, natomiast pojawi się wersja z 2 TB przestrzeni na dane. Nowością w modelu SU900 jest wykorzystanie układów pamięci MLC 3D NAND, które w porównaniu do tradycyjnych kości flash, oferują jeszcze wyższą wydajność, niezawodność oraz wytrzymałość. Dysk bazuje na 4-kanałowym kontrolerze SMI 2258, zaprojektowanym do współpracy z kośćmi 3D NAND. Całość uzupełnia pamięć podręczna DRAM oraz dodatkowy bufor pSLC (działający na zasadzie pamięci SLC NAND). Dysk osiąga prędkość 560/525 MB/s podczas odczytu i zapisu danych, oraz 85 000/90 000 IOPS dla losowych operacji wejścia-wyjścia. Aby dodatkowo wydłużyć żywotność komórek pamięci, nowy dysk ADATA obsługuje technologie Wear Leveling, Data Shaping oraz RAID Engine. Współczynnik MTBF wynosi 2 mln godzin, natomiast limit zapisu danych (TBW) to 800 TB. Dyski będą dostępne w sprzedaży w drugiej połowie stycznia. W ofercie pojawią się modele o pojemnościach 256 i 512 GB oraz 1 i 2 TB. Sugerowane ceny dla wersji 256/512 GB to odpowiednio 399 i 799 zł brutto. Dyski zostaną objęte 5-letnią gwarancją producenta.