Pierwsze zdjęcia prasowe Samsunga Galaxy S8

Kiedy ponad półtora miesiąca temu prezentowaliśmy pierwsze Samsunga "zdjęcia" Galaxy S8, stworzone przez grafika na podstawie sumy dostępnych w sieci pogłosek i przecieków, spotkaliśmy się z głosami krytyki. Dla przykładu jeden z komentarzy: Podsumujmy: na podstawie plotek, przecieków i zwykłej pisaniny z sufitu, jakiś koleś zrobił render modelu 3d urządzenia, o którym absolutnie nic pewnego nie wiadomo. Trochę to przypomina staranie pary, znającej się jedynie korespondencyjnie, o dziecko, przy czym każde z nich jest tej samej płci, o czym wie tylko jedno z nich a i to nie na pewno, bo nie jest w stanie sprawdzić, czy druga strona też nie udaje :-) Wspominamy o tym, bo to jest właśnie dobry moment na powrót do tamtego artykułu, pokazujący coś bardzo ciekawego. Zobaczcie, jak wyglądał "wymyślony przez grafika" Samsung Galaxy S8: A jak ma wyglądać już ten prawdziwy Samsung Galaxy S8, choć oczywiście nadal opieramy się na grafikach, które nielegalnie przedostały się do sieci. Z dużym prawdopodobieństwem rzeczywiście są to jednak oficjalne materiały prasowe koreańskiego producenta: Podobieństwo jest uderzające. Różnicą – dość znaczącą – jest brak logo firmy Samsung na przedniej ściance. Jedynym miejscem, na którym je zobaczymy, jest tylna ścianka – i to ona wydaje się najciekawsza. Z jednej strony przypomina trochę "plecki" Samsunga Galaxy S7, ale pojawia się na niej jedna bardzo istotna nowość – przeniesiony do tyłu czytnik linii papilarnych. Co ciekawe, nie jest on umieszczony centralnie, tak jak w wielu smartfonach innych producentów, ale nieco bardziej z boku, po prawej stronie obiektywu. Czy dzięki temu użytkownikowi łatwiej będzie od razu trafić palcem na czytnik? To dość wątpliwe. Front smartfona to absolutnie dominujący ekran, ledwo mieszczący się na przedniej ściance i obustronnie wygięty. Podtrzymujemy w tym momencie naszą opinię – Samsung Galaxy S8 będzie jednym z najładniejszych smartfonów, jakie niebawem pokażą się na rynku. A kiedy dokładnie? No cóż, zapewne nie tak szybko, jak mogliśmy się tego pierwotnie spodziewać. Więcej informacji na temat Samsunga Galaxy S8 – w tym oczywiście dotyczących danych technicznych – znajdziecie w całym pakiecie doniesień na jego temat.