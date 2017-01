NAS-y od Qnapa wkraczają w nową epokę

«» Qnap zaprezentował nową serię urządzeń Thunderbolt NAS – wyposażając je w najnowszą wersję tej technologii, czyli Thunderbolt 3. Nowość obsługuje znacznie szybszą niż poprzednie modele transmisję danych. T2E Converter (dostępny w systemie QTS 4.3) pozwala na wygodne łączenie sieci Thunderbolt oraz Ethernet, czyniąc tym samym Thunderbolt NAS natywnym adapterem Thunderbolt-to-Ethernet. QNAP zaprezentował również urządzenie TVS-882BR – NAS-a wyposażonego w zatokę 5,25”, pozwalającą na instalowanie napędów optycznych, co zapewnia użytkownikowi dodatkową metodę kopiowania danych z płyt na dyski urządzenia. Wśród obsługiwanych napędów znalazły się m.in. Blu-ray Disc oraz nagrywarki kompatybilne z BDXL. Dla najbardziej wymagających użytkowników korporacyjnych przeznaczony jest model TS-1685, wyposażony w procesor Intel Xeon D. Urządzenie obsługuje 16 dysków (12 zatok 3,5” na dyski przeznaczone do przechowywania danych oraz 4 zatoki 2,5” na nośniki SSD). Sześć portów M.2 oraz zastosowanie technologii QNAP Qtier umożliwiają korzystanie z SSD caching, co czyni TS-1685 dobrym rozwiązaniem do wdrażania wirtualnych środowisk z wykorzystaniem Virtualization Station, Container Station lub rozwiązań wirtualizacyjnych innych dostawców. Trzy złącza PCIe zapewniają użytkownikom pełną swobodę w zakresie dopasowania urządzenia do swoich specyficznych potrzeb – dzięki możliwości instalowania np. adapterów 10/40 GbE, kart graficznych, dysków PCIe NVMe SSD czy kart USB 3.1.