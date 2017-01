Zdalny dostęp do sieci z UniFi Security Gateway Pro

Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu EdgeOS i może zostać skonfigurowane w intuicyjny sposób za pomocą rozwiązania UniFi Controller lub w trybie zaawansowanej konfiguracji poprzez konsolę. Producent zadbał także o prosty system zarządzania. Razem za sprzętem udostępnia darmowe oprogramowanie WebGUI, gwarantujące łatwą obsługę. Specyfikacja techniczna prezentuje się następująco: dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1GHz typu MISP64 ze sprzętową akceleracją przetwarzania pakietów 2 GB pamięci RAM typu DDR3

4 GB pamięci wewnętrznej

2 porty LAN RJ45

2 porty WAN RJ45/SFP Dzięki takim parametrom urządzenie jest w stanie przetworzyć 2,4 miliona pakietów 64-bajtowych na sekundę, osiągając przepustowość 4 GB na sekundę dla pakietów przekraczających 512 bajtów. Rozwiązanie jest zamknięte w wytrzymałej aluminiowej obudowie rackowej o rozmiarze 1U. USG-PRO rozszerza funkcjonalność systemu UniFi o: routing

firewall

możliwość tworzenia sieci VLAN

serwer VPN

głęboką inspekcję pakietów (DPI)

serwer DHCP Szerokie możliwości Serwer VPN wspiera połączenia typu lokalizacja-lokalizacja (site-to-site), pozwalając na stworzenie stałych połączeń między oddziałami firm, wykorzystując IPSec oraz OpenVPN. W zabezpieczeniach IPSec mamy do wyboru protokół IKE w wersji 1 oraz 2, szyfrowanie AES-128, AES-256 lub 3DES, haszowanie SHA1 i MD5, grupy Diffie'ego-Hellmana oraz możliwość aktywacji PFS. Dodatkowo UniFi Controller pozwala na automatyczną konfigurację połączenia VPN pomiędzy urządzeniami UniFi. Kolejnym wspieranym VPN jest połączenie na zasadzie zdalnego dostępu (client-to-site). Przy pomocy Controllera skonfigurujemy serwer wykorzystujący do autentykacji serwer RADIUS. To szybka i prosta metoda, która co prawda wymaga dodatkowego serwera autentykującego, jednak i na to jest sposób. Security Gateway Pro oferuje użytkownikom zaawansowanym dostęp do CLI, gdzie mogą skonfigurować serwer VPN zdalnego dostępu PPTP oraz L2TP/IPSec z autentykacją lokalną, wykonywaną przez urządzenie. Uniwersalne zastosowanie UniFi Security Gateway Pro zapewnia również tryb klienta VPN, który można skonfigurować za pomocą UniFi Controllera. W wersji 5.2.9 wspiera połączenie PPTP. W tym trybie pracy urządzenie nawiązuje połączenie typu client-to-site, a użytkownicy automatycznie zyskują dostęp do sieci VPN bez konieczności każdorazowego zestawiania połączenia na swoich komputerach. USG PRO 4 zapewnia szerokie możliwości konfiguracji, nie tylko poprzez świetne oprogramowanie, lecz także poprzez CLI, co czyni je wyjątkowo funkcjonalnym. Doskonale sprawdzi się w każdych warunkach, odpowiadając potrzebom zwłaszcza średnich firm, do których sprzęt jest kierowany. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości wykonania i możliwości sprawia, że to jedno z atrakcyjniejszych rozwiązań na naszym rynku. «»