Samochody spalinowe znikną w ciągu 8 lat?

Punktem krytycznym ma być przewidywane za około 3 lata uzyskanie przez samochody elektryczne zasięgu 200 mil (ok. 320 km) i obniżenie ich cen do 30 000 dolarów. Szacuje się że za 5 lat cena ta spadnie o kolejne 10 000 dolarów. Według raportu, narastająca dominacja samochodów elektrycznych będzie miała poważne konsekwencje ekonomiczne. W przeciągu jednej dekady zaczną znikać stacje benzynowe, a wraz z nimi punkty serwisowe samochodów spalinowych, co spowoduje załamanie rynku części zamiennych. Groźnie skutki mogłaby mieć też prawdopodobna konieczność ponoszenia wysokich kosztów utylizacji przestarzałych pojazdów. Mogłaby doprowadzić do powstawania cmentarzysk masowo porzucanych samochodów, jak to miało miejsce w czasach wielkiego kryzysu. Utrata jednego z kluczowych klientów jakim jest branża transportowa byłaby bolesnym ciosem dla przemysłu naftowego, skutkującym, zdaniem autora raportu dwukrotnym spadkiem cen ropy przed rokiem 2024. Jednak taniejąca ropa nie oznaczałaby niższych kosztów eksploatacji samochodów spalinowych,ponieważ na skutek spadku ich popularności wzrosłyby ceny części zamiennych i usług serwisowych. To byłby kolejny powód, dla którego osoby bez uzdolnień mechanicznych wolałyby wybrać prostsze rozwiązanie i przesiąść się do pojazdów elektrycznych. Już teraz technologie elektrycznego napędu i autonomicznego sterowania są stosowane w autobusach, ciężarówkach, a nawet kontenerowcach. Ich popularyzacja będzie na rękę branży transportowej ze względu na wyeliminowanie czynnika ludzkiego, czyli kosztów pracy kierowców i załóg, a także koniec z roszczeniami w razie wypadków. Taka perspektywa z pewnością będzie stanowić niemała pokusę dla inwestycji w nowe środki transportu. Zastanawiające jest co stanie się z całym tym złomem który obecnie jeździ po naszych drogach. Amerykanie porzucali samochody na pustyni, jakie opcje mają mieszkańcy naszego regionu? Optymizm wzbudza aspekt ekologiczny: dzięki wyeliminowaniu emisji spalin ze środków transportu zyskamy nieco świeżego powietrza. Następnym krokiem powinno być zaprzestanie stosowania paliw kopalnych w elektrowniach, tak aby nie generować zanieczyszczeń przy produkcji energii która zasila elektryczne pojazdy.