Wartość rynku gier PC osiągnęła w tym roku 36 miliardów dolarów!

Zacznijmy na przykład od tego, że najlepszą kondycją zdecydowanie może pochwalić się rynek gier mobilnych, który w tym roku osiągnął wartość 41 miliardów dolarów. W osiągnięciu tego wyniku bardzo dużo pomogły premiery takich tytułów, jak Pokemon Go i Clash Royale. Rynek gier PC w 2016 również ma spore powody do dumy. No i w porównaniu z konsolową konkurencją wykształcił sobie bardzo unikalną strukturę. Wartość rynku gier PC osiągnęła w tym roku 41 miliardów dolarów - to o 5 miliardów więcej, niż w 2015. Najwięcej zarobiła sieciowa strzelanina Overwatch, która swoim twórcom przyniosła 586 milionów dolarów zysku. Zaraz za nią znalazł się Counter-Strike: Global Offensive, Guild Wars 2, Minecraft i Fallout 4. Wyniki płatnych produkcji wyglądają nieźle, dopóki nie porówna się ich z darmowymi tytułami. League of Legends zarobiło na przykład 1,7 miliarda dolarów, na zyski nie mogą też narzekać twórcy Dungeon Fighter Challenge, Crossfire, World of Tanks i Doty 2. Prognozy Superdata Research na następne lata zakładają dalszy wzrost, jeśli chodzi o tytuły e-sportowe i gry free to play. Rynek gier premium ma zanotować w 2017 roku drobny spadek, żeby w 2018 znów wystrzelić w górę. Wiele oczywiście zależy od modeli płatności w grach PC: nie wiemy na przykład jak poradzą sobie twórcy Eve: Online, którzy niedawno zdecydowali się na przejście na model free to play. Z kolei League of Legends jest już tak popularnym tytułem, że jego producent - firma Riot - niedawno sprzedała prawa do transmisji e-sportowych rozgrywek w LoL-a amerykańskiej sieci Major League Baseball Advanced Media. Plany na stworzenie globalnej ligi e-sportowej Overwatch ma również Blizzard.