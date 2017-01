Świat w 2062 roku: wieżowce pochłaniające smog i hologramy

Pamiętacie kreskówkę "Jetsonowie"? Powstała ona 1962 roku i opowiadała o życiu rodziny w 2062 roku. Zadziwiające jak trafnie przewidziano wówczas wiele wynalazków, które dopiero teraz mają rzeczywiste zastosowanie - druk 3D, tablety, smartwatche, domowi asystenci... Nie wszystkie gadżety technologiczne zaprezentowane w Jetsonach się spełniły - wciąż nie podróżujemy chociażby latającymi samochodami, ale do 2062 roku jeszcze wiele może się zmienić. Na podstawie obecnie panujących trendów naukowych Arconic opracował własną koncepcję przyszłości. Zobaczcie jak prezentuje się projekt nazwany na cześć kreskówki - The Jetsons. Na pierwszy plan wysuwa się wszechstronne zastosowanie druku 3D. Według Arconic super lekkie materiały pozwolą na tworzenie aerodynamicznych pojazdów zdolnych do poruszania się zarówno po nawierzchni twardej jak i w powietrzu. Dodatkowo dzięki dronom i zaawansowanej robotyce będziemy mogli budować wieżowce o wysokości nawet 5-kilometrów o znacznie bardziej skomplikowanych kształtach niż obecnie. Architektura tworzona będzie także z myślą o środowisku - nie będzie brakować zielonych, organicznych przestrzeni, które będą samodzielnie wytwarzać energię, a także materiałów, które będą w stanie pochłaniać zanieczyszczenia z powietrza. Wizja przedstawia także wszechobecne hologramy o jakości doskonale imitującej prawdziwe obiekty, a nawet ludzi. Bardzo ciekawie prezentuje się tzw. Bloomframe, czyli okno, które w czasie krótszym niż minutę jest w stanie przekształcić się w pełni funkcjonalny balkon. Technologia ta jest już prezentowana przez Arconic na różnych targach i powinna zadebiutować na rynku w bliskiej przyszłości.