Huawei P50 na pierwszym zdjęciu! Ten kolor przyprawia o zawrót głowy

Do sieci trafiły pierwsze realne zdjęcia smartfona Huawei P50. Nowa seria ma pojawić się pod koniec lipca, tymczasem już teraz możemy rzucić okiem, jak naprawdę się prezentuje.

Oszałamiająco różowy Huawei P50

Do tej pory Huawei jedynie drażnił nas ujęciami na wyspę aparatów, która zresztą jest najbardziej charakterystycznym elementem smartfonów Huawei P50. Teraz jednak możemy dokładnie przyjrzeć się pleckom urządzenia dzięki prawdziwemu zdjęciu, które trafiło dziś do sieci. Sam smartfon widoczny jest w oszałamiającym, brokatowym kolorze różowym. To zdecydowanie opcja dla odważnych.

Sama wyspa aparatów składa się z dwóch dużych okręgów. W górnym znajdują się trzy obiektywy, zaś w dolnym, – jeden z diodą LED. Będzie to peryskopowy teleobiektyw z dalekosiężnym zoomem.

Warto tutaj przypomnieć, że według najnowszych informacji Huawei P50 wejdzie na rynek ze Snapdragonem 888, a raczej czymś w rodzaju tego procesora. Ten układ jest bowiem zintegrowany z 5G, a sankcje nałożone przez USA na firmę wykluczają dostarczenie im układów zintegrowanych z 5G. Dlatego w P50 znalazłby się procesor oznaczony jako SM8450 z modemem 4G. Brak dostępu do sieci najnowszej generacji oznaczałby jednak prawdopodobny spadek cen. A to z kolei mogłoby nastawić klientów przychylniej do nowych flagowców.

