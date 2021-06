Jio Phone Next będzie najtańszym smartfonem z 4G na świecie?

Zwykle takie zapewnienia są na wyrost, ale czy i w tym przypadku? Jio Phone Next ma za bardzo niską kwotę oferować swoim użytkownikom naprawdę sporo. Sprawdźmy więc, co wiemy na temat tego smartfona i co najważniejsze – o jakiej kwocie mówimy.

Jio Phone Next tani, ale funkcjonalny

Wydaje nam się, że dostęp do smartfonów 4G jest wręcz powszechny. Urządzenia te są coraz tańsze i za kilkaset złotych można kupić coś konkretnego. Jednak kilkaset złotych to dla wielu osób nadal za dużo. obecnie w Indiach około 300 mln osób nie stać na zakup sprzętu umożliwiającego dostęp do technologii 4G. W ich przypadku nawet te „taniutkie” smartfony nadal są o wiele za drogie.

I tutaj właśnie wkracza Reliance Jio Infocomm Limited (RJIL), jeden z największych operatorów w Indiach. Firma podjęła współpracę z Google, a jej owocem jest właśnie JioPhone Next. Dokładnej specyfikacji nam nie podano i na takową musimy poczekać do rozpoczęcia sprzedaży zaplanowanej na 10 września. Obecnie wiadomo, że JioPhone Next będzie działał na bardzo zoptymalizowanym systemie Android, co od razu nasuwa nam na myśl Android Go.

Nasze zespoły zoptymalizowały wersję naszego systemu operacyjnego Android specjalnie dla tego urządzenia. Będzie oferować funkcje językowe i tłumaczeniowe, świetny aparat i obsługę najnowszego systemu Android. Jest on stworzony dla Indii i otworzy nowe możliwości dla milionów nowych użytkowników, którzy po raz pierwszy będą mieli do czynienia ze smartfonem. – powiedział Sundar Pichai, CEO Google i Alphabet

Użytkownicy tego smartfona otrzymają więc dostęp do wszystkich nowoczesnych funkcji, takich jak asystent głosowy, czy tłumaczenie na inne języki. Nie zabraknie również czytanie na głos wyświetlanych na ekranie treści, a nawet aparatu wyposażonego w inteligentne funkcje., HDR i tryb nocny.

JioPhone Next ma również otrzymać długie wsparcie i regularne aktualizacje. To wszystko brzmi bardzo ciekawie, zaś sama idea również jest interesująca. Najważniejsza jednak pozostaje kwestia ceny. Czy Reliance spełni swoje zapewnienia o najtańszym smartfonie LTE na świecie? Obecnie ciężko powiedzieć. Jeśli jednak faktycznie chce uczynić go smartfonem dostępnym dla tych biedniejszych obywateli Indii, jego cena musi być bardzo niska.

