Zagadka znikającego metanu na Marsie rozwiązana. Teraz czas na kolejną

Metan występujący na Ziemi jest powiązany między innymi z obecnością życia, dlatego jego wykrycie na Marsie wzbudziło spore zainteresowanie. Problem polega na tym, że gaz ten znajduje się przy powierzchni, ale nie widać go w atmosferze Czerwonej Planety.

Szczególnie zaskakujący wydał się skok w stężeniu metanu odnotowany w 2019 roku. O ile wcześniej było go naprawdę niewiele – naukowcy porównywali jego ilość do rozpuszczenia łyżki soli w basenie olimpijskim wypełnionym wodą – tak przed dwoma laty doszło do znacznego wzrostu. Tak przynamniej sugerowały pomiary wykonywane przez łazik Curiosity, ponieważ instrumenty orbitera Exo Mars pozostawały niewzruszone.

Za pomiary prowadzone przez naziemny pojazd odpowiada dość energochłonny przyrząd zwany TLS. Z tego względu uruchamia się go w nocy, podczas gdy orbiter krążący wysoko nad Marsem wykonuje swoje analizy za dnia. Wtedy też, jak można się domyślić, ważną rolę może odgrywać światło słoneczne.

W nocy Mars emituje metan, ale za dnia nie da się go wykryć

Naukowcy przypuszczają, że metan gromadzi się blisko powierzchni Czerwonej Planety nocną porą, by potem rozproszyć się za dnia. W efekcie można go wykryć na niewielkich wysokościach, na których po zmroku działa Curiosity i jego TLS, podczas gdy za dnia – kiedy do akcji wkracza Exo Mars Orbiter – metan staje się niemożliwy do „schwytania”.

Z artykułu opublikowanego na łamach Astronomy and Astrophysics wynika, że naukowcy postanowili sprawdzić postawioną hipotezę. W tym celu uruchomili TLS za dnia, aby przekonać się, czy jego pomiary będą wtedy spójne z tymi przeprowadzonymi przez orbiter. Okazało się, iż tak właśnie było. Kolejnym etapem badań będzie teraz zrozumienie, dlaczego metan w ogóle nie zbiera się w atmosferze. Jest to dość zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że marsjańskie kratery emitują go w stosunkowo dużych ilościach.

