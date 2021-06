Future Meat Technologies to izraelski start-up, który produkuje dziennie 5000 hamburgerów z ekologicznego mięsa. Jest to ewenement na skalę światową i żywy dowód na to, że mięsna rewolucja jest przed nami.

Eksperymenty mające na celu stworzenie sztucznego mięsa z tkanek zwierzęcych wyhodowanych w laboratorium trwają od lat 90. ubiegłego wieku. Ostatnie postępy w inżynierii tkankowej sprawiły, że proces ten można wykorzystać do produkcji żywności. Niestety, tzw. czyste mięso (wyhodowane in vitro) jest wciąż drogie. Może się to zmienić dzięki rozwojowi technik produkcji i start-upom takim, jak Future Meat Technologies.

Tańsze, lepsze, smaczniejsze?

Mięso jest częścią ludzkiej diety od czasów prehistorycznych. Odkładając na bok debatę, czy wegetarianizm jest zdrowy, czy tylko modny, trzeba być świadomym, że pokarmy mięsne są wpisane w naszą historię. Szacunki wskazują, że do hodowli zwierząt na mięso przeznaczamy 80% terenów uprawnych i 30% zasobów wody słodkiej. Eksperci już od dawna twierdzą, że produkcja mięsa przy użyciu standardowych metod jest nieefektywna i coraz mniej opłacalna, przy rosnącej liczbie ludności na świecie.

Dzisiaj trend się zmienia. Mięso może być hodowane w warunkach laboratoryjnych, w specjalnych bioreaktorach, a przy tym smakować jak mięso zwierzęce. Jedną z najprężniej rozwijających się firm produkujących czyste mięso jest izraelski start-up Future Meat Technologies.

Bioreaktory Future Meat

Zakład może wytworzyć 500 kg hodowlanego mięsa każdego dnia – to wystarczająca ilość do uformowania ok. 5000 hamburgerów. W Future Meat Technologies specjalizują się w różnych rodzajach mięsa – kurczaka, jagnięciny, a wkrótce pojawi się wołowina.

Firma wykorzystuje opatentowane komórki zwierzęce, które rosną w ciągły sposób. Metody produkcji Future Meat Technologies nie wymaga nawet obecności zwierzęcej surowicy, a zazwyczaj nie udaje się bez tego obejść. W przypadku izraelskiej firmy są stosowane „alternatywne metody” (szczegółów brak), które nie wymagają używania żadnego materiału pochodzenia zwierzęcego.

Gamechanger branży spożywczej

Innowacji w metodach produkcji Future Meat Technologies jest więcej. Firma stosuje m.in. nowatorski sposób odmładzania pożywki, który zmniejsza zużycie jej o połowę. Ten prosty ruch pozwolił izraelskiej firmie dziesięciokrotnie zwiększyć zdolność produkcyjną, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Czy taka będzie przyszłość potraw mięsnych?

Hodowla mięsa w laboratorium to przede wszystkim oszczędności. Przykłady? 99% mniej ziemi (nie trzeba jej do niczego), 96% mniej wody, 80% mniej gazów cieplarnianych. To właśnie dlatego czyste mięso uważa się za potencjalny gamechanger nie tylko branży spożywczej, ale i całego świata. A smak? Podobno identyczny jak mięsa zwierzęcego.

Mięso Future Meat Technologies można zjeść w Singapurze. W 2022 r. ma trafić na rynek amerykański.

