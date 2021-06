Nikon Z fc: retro-aparat debiutuje wraz z nowymi obiektywami

Nikon oficjalnie zaprezentował aparat Nikon Z fc, którego stylistyka mocno nawiązuje do aparatów retro. Razem z nim zobaczyliśmy trzy obiektywy Nikkor Z – DX 16-50 mm F/3.5-6.3, 28mm F/2.8 SE oraz DX 18-140mm F/3.5 – 6/3 VR.

Nikon Z fc – gdzie tu się wkłada kliszę?

Spodobał mi się ostatnio tytuł użyty przez Krzysztofa Basela. Nikon Z fc faktycznie wygląda tak, że od razu pojawia się pytanie – gdzie tu się wkłada kliszę? Retro-stylistyka nawiązująca do lustrzanki FM2 może być nieco myląca, ale Nikon Z fc to nowoczesny aparat bezlusterkowy formatu DX, czyli nikonowego APS-C.

Sama obsługa aparatu wygląda nieco analogowo. Wiele ustawień wprowadzamy pokrętłami, trochę jak w aparatach Fujifilm. Obok nich znalazło się miejsce dla małego ekranu wyświetlającego wartpść przysłony. Wszystkie dostępne przyciski i pokrętła można skonfigurować i dostosować do własnych potrzeb. Do dyspozycji mamy dotykowy, odchylany i obracany ekran o rozdzielczości 1,04 mln punktów oraz elektroniczny wizjer OLED o rozdzielczości 2,36 mln punktów.

Za fotografowanie odpowiada matryca CMOS o rozdzielczości 20,7 Mpix, który znamy z Nikona Z50 oraz procesor Expreed 6. Testowaliśmy go na WhatsNext.pl. Autofocus zyskał funkcje wykrywania oczu, również zwierząt. Dostępny zakres czułości ISO to 100 – 512 000, a zdjęcia seryjne zrobimy z szybkością do 11 kl/s ze śledzeniem autofocusu oraz do 9 kl/s z zapisem w formacie RAW. Filmy można nagrywać w rozdzielczości 4K w 30 kl/s oraz w maksymalnie 120 kl/s w rozdzielczości FullHD.

Wszystko to jest zamknięte w obudowie o masie 445 gramów, a akumulator ma wystarczyć n ok 300 zdjęć.

Nowe obiektywy Nikkor Z

Nikkor Z DX 16-50mm F/3.5-6.3 VR Silver Edition

Kitowy obiektyw w srebrnym wariancie kolorystycznym, który pasuje wizualnie do nowego Nikona Z fc. Lekka konstrukcja o masie 135 gramów i zaledwie 32mm długości sprawdzi się u początkujących oraz przy fotografowaniu w dobrych warunkach oświetleniowych.

Nikkor Z 28mm F/2.8 SE

Kolejny kompan nowego aparatu, którego stylistyka nawiązuje do sprzętu sprzed lat. Szeroki kąt sprawdzi się w fotografii plenerowej, ale też przy matrycy APS-C będzie można go wykorzystywać do portretów czy fotografii przedmiotowej. Nikon zapewnia, że obiektyw zaoferuj płynny efekt bokeh.

Nikkor Z DX 18-140mm F/3.5-6.3 VR

O ile powyższe obiektywy debiutują razem z Nikonem Z fc, tak na ostatni musimy chwilę poczekać. Ma pojawić się w tym roku, ale bez podania konkretnej daty. Nikon nie ujawnia zbyt wielu informacji na jego temat. Wiemy tylko, że ma być lekki i kompaktowy oraz zapewni szeroki zakres ogniskowych od szerokich 18mm, aż do 140mm.

