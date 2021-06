Planety takie jak Ziemia. Jest ich więcej, niż nam się wydawało

Według najnowszych obserwacji astronomicznych, we Wszechświecie może być znacznie więcej planet wielkości Ziemi, niż do tej pory sądziliśmy. Czy to oznacza, że w końcu uda nam się znaleźć „drugi dom”?

Nowe odkrycia zespołu naukowców z NASA Ames Research Center, korzystających z międzynarodowego Obserwatorium Gemini oraz 3,5-metrowego teleskopu WIYN w Kitt Peak National Observatory sugerują, że planety wielkości Ziemi mogą skrywać się w układach podwójnych gwiazd. Ponieważ natomiast mniej więcej połowa wszystkich gwiazd znajduje się w układach podwójnych, w szacunkach astronomów może „brakować” wielu egzoplanet.

Planety przegapione?

Naukowcy przyjrzeli się setkom pobliskich gwiazd, które Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) zidentyfikował jako potencjalnych gospodarzy egzoplanet. Odkryli, że 73 z tych gwiazd to tak naprawdę układy podwójne, które do czasu oglądania przy użyciu Obserwatorium Gemini wyglądały jak pojedyncze punkty światła.

Dzięki 8,1-metrowemu Obserwatorium Gemini uzyskaliśmy wysokiej rozdzielczości obrazy gwiazd-gospodarzy egzoplanet i wykryliśmy gwiezdnych towarzyszy oddalonych o niewielki dystans. Katie Lester z NASA Ames Research Center

Zespół Lester zbadał również dodatkowe 18 układów podwójnych wcześniej znalezionych wśród gospodarzy egzoplanet TESS używając NN-EXPLORE Exoplanet and Stellar Speckle Imager (NESSI) na 3,5-metrowym teleskopie WIYN w Kitt Peak National Observatory.

Naukowcy porównali rozmiary wykrytych planet w układach podwójnych z tymi w układach jednogwiazdowych. Okazało się, że teleskop TESS znalazł zarówno duże, jak i małe egzoplanety orbitujące wokół pojedynczych gwiazd, ale wokół układów podwójnych tylko duże planety.

Populacja planet wielkości Ziemi może krążyć wokół układów podwójnych i pozostawać niewykryta przy użyciu tranzytu – najpopularniejszej metody wykrywania egzoplanet. Już wcześniej podejrzewano, że planety w układach podwójnych mogą być tak właśnie pomijane.

Ponieważ około 50% gwiazd znajduje się w układach podwójnych, możemy przegapić odkrycie i szansę na zbadanie wielu planet podobnych do Ziemi. Katie Lester

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News