Premiera Lenovo Yoga Tab 13. To król wśród tabletów Yoga

Lenovo chce nas przekonać, że jeśli szukamy nowego tabletu, to w jego ofercie znajdziemy coś idealnego dla siebie. Nowe tablety Lenovo na 2021 rok obejmują Yoga Tab 13, Yoga Tab 11, Tab P11 Plus, Tab M7 i Tab M8. Zaciekawieni?

Yoga Tab 13, znany także jako Yoga Pad Pro

Lenovo Yoga Pad Pro jest dostępny w sprzedaży w Chinach, ale jego globalna wersja pojawi się na rynku pod inną nazwą – Yoga Tab 13. Oferuje 13-calowy wyświetlacz LCD LTPS o rozdzielczości 2160 x 1350 pikseli, który zapewnia 100-procentowe pokrycie sRGB. Ekran osiąga szczytową jasność na poziomie 400 nitów, a także obsługuje HDR10 i Dolby Vision. Tablet wspiera również Lenovo Precision Pen 2, ale trzeba będzie samemu się w niego zaopatrzyć.

Czytaj też: Rzeczywiste zdjęcia Honor X20 SE wyciekły

Za wydajność Yoga Tab 13 odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 870 współpracujący z 8 GB pamięci RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci masowej (UFS 3.0). W jego walcowatej podpórce ukryto baterię o pojemności 10200 mAh i umieszczono tam jeszcze port USB-C 3.1 z obsługą Quick Charge 4 oraz gniazdo micro-HDMI. Dzięki niemu tablet może działać jako dodatkowy ekran. Podpórka chwali się jeszcze specjalnym wieszakiem, który umożliwia zawieszenie nam tabletu w dowolnym miejscu.

Czytaj też: Samsung Galaxy S22 Ultra z aparatem Olympusa? Pocieszenie po braku Galaxy Note21

Yoga Tab 13 pokryty Alcantarą w kolorze Shadow Black, oferuje także cztery głośniki JBL, wsparcie Dolby Atmos i przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpx. Wszystko to, co ma do zaoferowania, zaczyna się od 679,99$ (około 2570 złotych). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tablet pojawi się na półkach w przyszłym miesiącu.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News