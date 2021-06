Virgin Galactic ma zgodę na loty w kosmos. To kolejny krok w stronę kosmicznej turystyki

Przedstawiciele Virgin Galactic poinformowali o uzyskaniu zgody Federalnej Administracji Lotnictwa dotyczącej komercyjnych lotów z wykorzystaniem SpaceShipTwo. Jest to świetna wiadomość dla potencjalnych kosmicznych turystów.

Kluczowe dla uzyskania zgody były prawdopodobnie wyniki niedawnego lotu suborbitalnego przeprowadzonego w maju na terenie Spaceport America. Właśnie wtedy dwóch pilotów wyniosło VSS Unity napędzany rakietą SpaceShipTwo ponad wysokość 80 kilometrów, którą w Stanach Zjednoczonych uznaje się za granicę przestrzeni kosmicznej.

Niedawno pojawiła się głośna informacja sugerująca, że Jeff Bezos zamierza wybrać się na w kosmos na pokładzie statku New Shepard. Teraz natomiast pojawiły się przypuszczenia, jakoby tego samego miałby dokonać założyciel Virgin Galactic, miliarder Richard Branson. Oczywiście w jego przypadku wyprawa miałaby się odbyć z wykorzystaniem VSS Unity. Branson i Bezos są bowiem rywalami na rynku lotów kosmicznych.

Virgin Galactic zamierza dotrzymać kroku Blue Origin w zakresie komercyjnych lotów w kosmos

Oprócz dwóch lotów zaplanowanych na kilkanaście kolejnych tygodni, firma Virgin Galactic zaplanowała też ostatni lot testowy, w ramach którego na pokładzie znajdzie się personel włoskich sił powietrznych. Z kolei jeśli mowa o komercyjnym charakterze lotów, to takowy miałby się pojawić w przyszłym roku.

Jak na razie chęć odbycia lotu wyraziło około 600 osób, które były gotowe wpłacić po 250 tysięcy dolarów w ramach rezerwacji. Ostateczna cena z pewnością będzie wyższa, choć jak na razie nie ma możliwości zakupu biletów. Jeśli chodzi o konkurencję, to Blue Origin należąca do Bezosa zamierza przeprowadzić pierwszy załogowy lotu suborbitalnego na pokładzie New Shepard. Miałoby się to wydarzyć 20 lipca, w 52. rocznicę lądowania na Księżycu misji Apollo 11

