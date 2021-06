Xiaomi Redmi Note 10 Pro aż 300 zł taniej!

Bardzo lubimy organizowane przez Xiaomi promocje. Tym razem w sklepie Mi-home możemy upolować smartfon Xiaomi Redmi Note 10 Pro aż o 300 zł taniej względem ceny standardowej.

Czasowa promocja na Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Jak wiadomo, wszystko co dobre, szybko się kończy. Tak jest również z promocją zorganizowaną w sklepie Mi-home. W ramach szybkiej akcji do 1 lipca włącznie (lub do wyczerpania zapasów) możemy kupić smartfon Xiaomi Redmi Note 10 Pro za 999zł. Oferta dotyczy wariantu w kolorze niebieskim z 6 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Jest to więc bardzo atrakcyjna promocja, więc warto się pospieszyć i zatrzymać 300 zł w kieszeni.

Czytaj też: Nadchodzą bezprzewodowe słuchawki Nothing Ear 1 od współzałożyciela OnePlus

Przypomnijmy specyfikację Redmi Note 10 Pro

Smartfon charakteryzuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 2400 × 1080 px i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dla lepszej ochrony ekran pokryto Corning Gorilla Glass 5. Główną zaletą tego modelu jest aparat fotograficzny. Z tyłu dostajemy bowiem aparat główny 108 MPix (ƒ/1,69, 1/1.52″), ultraszerokokątny 8 Mpix, sensor Super Macro 5 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Możliwości fotograficzne są więc spore, zwłaszcza w tej cenie. Aparat do selfie oferuje 16 Mpix.

Czytaj też: Jak wygląda przyszłość smartfonów Honor w kwestii aktualizacji?

Sercem Redmi Note 10 Pro jest procesor Snapdragon 720G wspierany przez 6 GB RAM i pamięć UFS 2.2. Do dyspozycji dostajemy też sporą baterię o pojemności 5020 mAh obsługującą szybkie ładowanie mocą 33 W. na pokładzie nie zabrakło głośników stereo, Dual SIM czy NFC. Smartfon działa na systemie operacyjnym Android 11 z nakładką MIUI 12. Dużym plusem modelu jest też odpornośc na zachlapania zgodna z normą IP53.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News