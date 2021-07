Lista smartfonów Xiaomi, POCO i Redmi, które dostaną Androida 12 z MIUI 13

Dostaliśmy najnowszą listę urządzeń Xiaomi, POCO i Redmi, które dostaną Androida 12 wraz z bazującą na nim nakładką MIUI 13. Niestety lista nie wskazuje na datę wdrożenia aktualizacji w Europie.

Które urządzenia dostaną Androida 12 z MIUI 13?

MIUI 13 ma zatrzeć przykre wspomnienia po MIUI 12, które było pełne irytujących błędów. Nawet wydana potem wersja o numerze 12,5 niespecjalnie ratowała sytuację. Najnowsza wersja interfejsu, opartego już na Androidzie 12, ma zadebiutować 25 lipca, co jednak nie jest datą wdrożenia serii aktualizacji dla wszystkich.

Czytaj też: Apple bije Androida. USA (prawie) zdobyte

Politykę Xiaomi względem aktualizacji już znamy, więc spodziewać się można, że wdrażanie MIUI 13 będzie odbywać się seriami. Najpierw trafi on na rynek chiński, w sierpniu do Indii, a dopiero w następnej kolejności do innych regionów. Dodatkowo, w pierwszej fazie uaktualnień trafi on do urządzeń, które mają poprzednią wersję systemu Google. Kiedy zaś rozpocznie się wdrażanie Androida 12? tego na razie nie wiemy.

Co istotne, poniższa lista aktualizacji do nowego Androida nie została stworzona przez Xiaomi, a jedynie przez społeczność fanów marki. Wydaje się jednak dość prawdopodobna.

Urządzenia z rozpoczętymi testami beta Androida 12:

Xiaomi Mi 11 / Pro / Ultra

Xiaomi Mi 11i / Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 / Pro / Ultra

Xiaomi Mi 10T / 10T Pro / Redmi K30S Ultra

Urządzenia Xiaomi, które dostaną Androida 12:

Xiaomi Mi Fold

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10i / Mi 10T Lite

Urządzenia Redmi, Blackshark i POCO, które dostaną Androida 12:

Redmi 10 X 5G / 10 X Pro

Redmi Note 9S / 9 Pro / 9 Pro Max

Redmi Uwaga 9 5G / Uwaga 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Uwaga Redmi 10/10S/10T/10 5G

Redmi Note 10 Pro / Pro Max

Redmi Note 10 Pro 5G (Chiny)

Notatka Redmi 8 2021

Redmi 9T / 9 Moc

Redmi Note 9 4G (Chiny)

Redmi K30

Redmi K30 5G / 5G Wyścigi / K30i 5G

Redmi K30 Pro / Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 Gaming

POCO F2 Pro

POCO F3 GT

POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro

POCO M3 Pro 5G

POCO M3

POCO M2 Pro

Blackshark 3 / 3 Pro / 3s

Blackshark 4 / 4 Pro

Urządzenia, które prawdopodobnie dostaną Androida 12:

Redmi Note 9 (Global)/ Redmi 10X 4G

Mi Note 10 Lite

Czytaj też: Domniemane praktyki monopolowe Google przysporzyły firmie konkretnego pozwu

Lista obejmuje także smartfony, które nie dostaną aktualizacji do nowego systemu operacyjnego. Są to:

Xiaomi Mi 9 / 9SE / 9 Lite

Xiaomi Mi 9T / 9T Pro

Xiaomi Mi CC9 / CC9 Pro

Xiaomi Mi Note 10 / Note 10 Pro

Redmi K20 / K20 Pro / Premium

Uwaga Redmi 8/8T/8 Pro

Redmi 9/9A/9AT/9i/9C

Redmi 9 Prime

MAŁA C3

POCO M2 / M2 Reloaded

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News