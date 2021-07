Beta Windows 11 właśnie wystartowała! Chętni na testowanie?

Do tej pory testowanie nowego systemu Microsoft było możliwe w kanale Dev. Teraz jednak ruszyła beta Windows 11, która jest mniej niestabilna w porównaniu do wersji deweloperskiej, a to sprawia, że testowanie będzie przyjemniejsze.

Microsoft wydaje pierwszą wersję beta systemu Windows 11 dla członków programu Insider

Podobnie jak wcześniej, testować system Windows mogą osoby zarejestrowane w programie Windows Insider. Należy pamiętać, że trzeba mieć komputer, który spełnia wymagania określone przez Microsoft, inaczej nie przetestujemy nowego systemu. Windows sam podkreśla, że beta jest stabilniejsza niż wydanie deweloperskie, ale nadal mogą pojawiać się tam błędy, a nie wszystkie funkcje są dostępne. Warto więc instalować betę na dodatkowym, a nie głównym urządzeniu.

Jeśli chcecie przejść z wersji deweloperskiej na wersję beta wystarczy zmienić ustawienia programu testów. Nie wymaga to pełnej ponownej instalacji systemu operacyjnego, jednak na koncie Windows Insider na Twitterze pojawiła się informacja, że będzie to możliwe jedynie przez „krótki okres”. Dla tych, którzy nadal korzystają z systemu Windows 10, ale są przetestować betę mogą zarejestrować się do programu beta firmy Microsoft tutaj.

Co oferuje Windows 11 Beta?

Tutaj warto zaznaczyć, że kompilacja Windows 11 Insider Preiview Build 22000.100 została już udostępniona w kanale deweloperskim tydzień temu, więc na ten moment beta nie oferuje nowszej wersji. Oznacza to, że zobaczymy zmiany wizualne wprowadzone do nowego systemu, możliwość szybkiego przejścia do ustawień powiadomień z poziomu Centrum powiadomień czy zmian, jakie zaszły w sposobie informowania o aplikacjach wymagających naszej uwagi. Ta wersja wprowadza też łatwiejszą i szybszą nawigację po Microsoft Store.

Jeśli zaś chodzi o błędy i dotychczasowe problemy, to wiele z nich w najnowszej wersji już nie występuje.

Podglądy paska zadań nie będą już wyświetlać się poza ekranem po aktualizacji do tej wersji.

Rozwiązano problem z wieloma przyciskami i opcjami w Ustawieniach, które nie działały w poprzednim buildzie, w tym: Wróć i zresetuj komputer w trybie odzyskiwania, włączenie trybu programisty, zmiana nazwy komputera i włączenie pulpitu zdalnego.

Tytuły stron w Ustawieniach nie powinny już wyświetlać się zbyt wysoko lub poza ekranem.

Wyszukiwanie programów do dodawania i usuwania w Ustawieniach powinno teraz zwrócić oczekiwaną stronę Ustawienia.

Wykonaliśmy trochę pracy, aby przyspieszyć inicjowanie wyszukiwania w Ustawieniach.

Rozwiązano problem powodujący awarie w Ustawieniach podczas interakcji z sekcją niejawnego programu testów systemu Windows.

Naprawiono błąd, który mógł powodować awarię ustawień podczas uruchamiania.

Naprawiono problem z renderowaniem ikon w ustawieniach zasilania i baterii.

Naprawiono pewne problemy z niezawodnością strony Język i region w Ustawieniach.

Zrobiliśmy trochę pracy nad logiką pozycjonowania menu kontekstowego, aby podmenu nie pojawiały się już częściowo poza ekranem lub nieoczekiwanie daleko.

Rozwiązano dwa problemy mające wpływ na niezawodność explorer.exe podczas otwierania menu kontekstowego, w tym w szczególności podczas kliknięcia prawym przyciskiem myszy pliku zip.

Rozwiązano problem powodujący, że opcja „Odepnij od Start” po kliknięciu prawym przyciskiem aplikacji nie działała.

Naprawiono problem powodujący, że cień Wyszukiwarki wyglądał prostokątnie.

Dostosowano położenie okna wyszukiwania, gdy pasek zadań jest wyrównany do lewej, tak aby pasował do Start.

Rozwiązano problem z awarią Explorer.exe po kliknięciu przycisku daty i godziny na pasku zadań w celu uzyskania dostępu do nowych powiadomień przy wyłączonej funkcji Focus Assist.

Dodano brakujące ikony ustawień dla wpisów menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy: sieci, głośności i baterii na pasku zadań.

Naprawiono problem, który powodował, że zegar na pasku zadań zacinał się i nie był zsynchronizowany.

Rozwiązano problem z awarią pliku explorer.exe, która mogła wystąpić po wznowieniu pracy ze stanu wstrzymania, związaną z ikoną głośności na pasku zadań.

Rozwiązano problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach pasek postępu pod ikonami aplikacji na pasku zadań nie był wyświetlany.

Kliknięcie paska zadań, gdy otwarty jest Start lub Wyszukiwanie, spowoduje ich odrzucenie.

Rozwiązano problem polegający na tym, że ikony sieci na ekranie blokady i ekranie logowania nie były spójne.

