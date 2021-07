Biuro Pełnomocnika Rządu ds Cyberbezpieczeństwa – czym zajmuje się nowy organ?

W dniu 16 lipca powołane zostało Biuro Pełnomocnika Rządu ds Cyberbezpieczeństwa. Czym jest nowy organ i czym będzie się zajmować? Do końca nie wiadomo.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds Cyberbezpieczeństwa. Co to jest i czym się zajmuje?

16 lipca w Monitorze Polskim ukazało się Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów powołujące Biuro Pełnomocnika Rządu ds Cyberbezpieczeństwa. Z tekstu ogłoszenia niewiele się dowiadujemy poza tym, że taki organ powstaje.

W związku z tym zadałem KRPM następujące pytania:

W jakim celu powstało Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa? Jakie będą jego zadania? Kto będzie zarządzał Biurem? Ilu pracowników / ile etatów przewidziano w nowopowstałym Biurze?

A oto odpowiedź:

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa będzie realizowało zadania w zakresie obsługi Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Obecnie trwają prace nad wewnętrznym regulaminem organizacyjnym i strukturą Biura.

Dyrektorem Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa jest Pani Edyta Pindel.

Wiemy, że… nic nie wiemy?

Na stronach rządowych próżno szukać informacji na temat nowej Pani Dyrektor. Nieco więcej wiemy na temat samego Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Stanowisko było swego czasu nieobsadzone przez wiele miesięcy, po czym przejął je ówczesny minister Marek Zagórski. Wraz z jego odejściem, obowiązku Pełnomocnika przejął nowy minister odpowiedzialny za sprawy cyfryzacji – Janusz Cieszyński.

Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa to z kolei bardzo tajemniczy organ. Powstały w 2018 roku, na którego czele stoi premier. W jego skład wchodzą — Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, sekretarz Kolegium, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw informatyzacji, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw zagranicznych, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jeżeli został wyznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, minister — członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych lub osoba przez niego upoważniona.

Posiedzenia Kolegium zazwyczaj są tajne i nie wiemy, czy faktycznie jest to organ czynny. Jest natomiast, a raczej miał być, ważną częścią Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. W myśl tworzonych przepisów to właśnie Kolegium ma decydować o tym, którzy dostawcy sprzętu sieci komórkowych będą uznani za wiarygodnych oraz bezpiecznych. Projekt Ustawy o KSC utkwił w martwym punkcie kilka miesięcy temu, a jego szczegóły opisywałem m.in. tutaj oraz tutaj.

Czy powstanie Biuro Pełnomocnika Rządu ds Cyberbezpieczeństwa może zwiastować, że Kolegium oraz Pełnomocnik ds Cyberbezpieczeństwa będą mieć wkrótce więcej pracy i coś w końcu ruszy w temacie Ustawy o KSC? A może to szykowanie się do ofensywy po wycieku maili przedstawicieli rządu? Być może więcej dowiemy się po wakacjach, kiedy to, zgodnie z zapowiedziami ministra Cieszyńskiego, ma ruszyć tema aukcji częstotliwości sieci 5G. A Ustawa o KSC jest tym, co start aukcji skutecznie blokuje.

