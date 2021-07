Cooler Master pokazał raj dla gracza w postaci ORB X GamePod

Co jakiś czas w sieci naszą uwagę przykuwają fantastycznie dzieła dla graczy, wśród których specjalne stanowiska nie budzą aż takich żartów, jak specjalne gamingowe biurka. Czy to samo można powiedzieć o ORB X GamePod o Cooler Master, czyli znanego producenta chłodzeń, czy peryferiów komputerowych?

Chociaż Cooler Master zdecydowanie nie zrewolucjonizował tego segmentu na rynku, to jest jednym z niewielu wielkich producentów powszechnie znanych w Europie, który postanowił sięgnąć po tak niszowy produkt. Na ten moment mamy wprawdzie tylko suchą prasówkę o ORB X GamePod, ale ciekawie będzie śledzić ten produkt w oczekiwaniu na niezależne testy.

Przesadzam? Może, bo ORB X GamePod dla wielu będzie po prostu przesadą, ale szczerze mówiąc, sam chciałbym wiedzieć, jak taki sprzęt spisuje się w dłuższej perspektywie, czy jest warty swojej ceny i jak bardzo przewyższa tradycyjne biurko z dobrze zaaranżowanym stanowiskiem. Ciekawie byłoby też przyjrzeć się mu pod kątem jakości wykonania i wytrzymałości.

ORB X GamePod to specjalne stanowisko dla gracza od Cooler Master. Cena i dostępność, to na ten moment nieznane kwestie

Niestety na ten moment cena tej nowości Cooler Master nie została ujawniona, ale z pewnością mowa tutaj o kilku tysiącach… euro. Wiemy jednak o nim wszystko to, co najważniejsze, a mianowicie to, że w pokoju zajmie całą masę miejsca i że może być mokrym snem zwłaszcza dla tych, dla których gry sądrugim życiem.

Jako sprzęt integrujący w sobie biurko, uchwyt na monitor i ergonomiczny fotel, ORB X GamePod stoi na solidnej podstawie i przypomina wielką kapsułę, która posiada tak rozbudowany system podświetlenia, że to wręcz przytłaczające. Przez to RGB zresztą całość sprawia wrażenie zabawki, a nie „wszechstronnej stacji roboczej z myślą o pełnej imersji”, zapewniającej prywatność, dzięki wpół zamkniętej konstrukcji kokpitu.

Oczywiście ORB X GamePod posiada stosowne miejsce na sprzęt do grania (konsolę lub komputer) w formie szuflady, z którego należy przeprowadzić przewody zarówno do peryferiów, lądujących na blacie, jak i monitorów (jednego 49-calowego lub do trzech 27-calowych). Ta stacja posiada również wbudowany system głośników 2.1, który ponoć zapewnia cudowne wrażenia przestrzenne każdej ścieżki dźwiękowej. Całość dopełnia kontroler z przyciskiem aktywacji stanowiska, który rozpoczyna „witającą sekwencję” gracza w wirtualnym świecie.

