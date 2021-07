Policja wykorzysta drony to pilnowania porządku. Zostaną przetestowane już jesienią

Dubajska policja wykorzysta globalną sieć dronów, dzięki której będzie w stanie błyskawicznie reagować na miejscowe wydarzenia. Szacuje się, że skróci to czas reakcji policji z 4,4 do 1 minuty.

Urządzenia zostaną dostarczone przez izraelską firmę Airobotics. Każda baza ma być wyposażona w przesuwany dach, który umożliwia wykonywanie startów i lądowań. Drony mogą latać na zaplanowanych trasach bądź ruszać w konkretne miejsca na polecenie ludzkich operatorów. W grę wchodzi na przykład dotarcie na miejsce zdarzenia lub śledzenie podejrzanej osoby czy pojazdu.

System oparty na dronach doczeka się próby generalnej w październiku, podczas targów Expo 2020. Impreza, która odbywa się z rocznym opóźnieniem, ma być jednym z największych wydarzeń masowych tego roku. Oczekuje się, że łącznie weźmie w niej udział nawet 25 milionów uczestników.

Drony mają zostać wykorzystane do zabezpieczenia targów Expo 2020

Każdy z dronów ma mieć 1,8 metra szerokości. Urządzenia od Airobotics są już wykorzystywane w kilku krajach, ale w opisywanym charakterze zostaną użyte po raz pierwszy. Na przykład władze Singapuru korzystają z dwóch dronów od ubiegłego roku, kiedy to zostały one wykorzystywane do poszukiwania potencjalnych zgromadzeń, których uczestnicy łamaliby przepisy wprowadzone w związku z pandemią.

Co ciekawe, latające pojazdy zostały również użyte przez władze Dubaju w 2020 roku. Wtedy to korzystano z nich do prowadzenia dezynfekcji ulic. Drony transportowały do 16 litrów środka dezynfekującego i zapewniały wysoką skuteczność oprysków. Z szacunków wynika, że są one nawet 50-krotnie efektywniejsze od ręcznie wykonywanych oprysków.

