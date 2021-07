Dysk Google pozwoli na pozbycie się spamu

Spam kojarzy nam się głownie z licznymi, niechcianymi mailami. Tymczasem dotyka on również Dysku Google, ale firma ma zamiar położyć temu kres przy pomocy nowego narzędzia.

Spam, wszędzie spam, nawet na Dysku Google

Spam potrafi być bardzo uciążliwy. Choć większość klientów pocztowych oferuje nam filtry przeciwspamowe, to zwykle nie są one w pełni skuteczne. Zawsze jakieś niechciane wiadomości reklamowe znajdą się w głównej skrzynce odbiorczej. nawet dysk internetowy Google nie jest wolny od spamu i sama firma to przyznała. Na szczęście już w maju zapowiedziano nową funkcję, która będzie miała za zadanie zaradzić temu problemowi.

Teraz gigant z Mountain View wdraża tę nowość. Będziemy mogli zablokować konkretne konta, z których nie otrzymamy już żadnych plików, także te, które wysłano w przeszłości zostaną ukryte. Tutaj warto zaznaczyć, że taka blokada działa w obie strony, więc my również takiej osobie nie będziemy mogli udostępnić plików. Jest to bardzo proste i przydatne narzędzie, dzięki któremu pozbędziemy się spamu z Dysku Google. Jest jednak pewne „ale”. Natręt zawsze może użyć innego adresu e-mail, więc nie pozbędziemy się go raz na zawsze.

Funkcja jest obecnie wdrażana i Google zapewnia, że użytkownicy Dysku otrzymają ją w przeciągu kolejnych 15 dni.

