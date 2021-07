Natrafili na echo czarnej dziury. Jest odległe i ma 3000 lat świetlnych długości

Astronomowie korzystający z radioteleskopów ALMA oraz VLA natrafili na sygnały potencjalnie emitowane przez jedno z tzw. aktywnych jąder galaktyk. Do potwierdzenia swoich przypuszczeń użyli następnie instrument NuSTAR.

To właśnie satelita Nuclear Spectroscopic Telescope Array potwierdził to, co sądzili pierwotnie badacze: galaktyka Arp 187 zawiera w swoim wnętrzu aktywne jądro galaktyki, zwane skrótowo AGN. Szczególnie zaskakujący wydaje się w tym przypadku fakt, że – w odróżnieniu od innych AGN – to nowo odkryte emituje stosunkowo niewiele promieniowania rentgenowskiego.

Tak przynajmniej sugerują dane zebrane przez należący do NASA przyrząd NuSTAR. Co ciekawe, wcześniej, korzystając z instrumentów ALMA i VLA, autorzy badania wykryli jedynie dwa podwójne zjonizowane dżety, lecz nie udało się wtedy odebrać fal radiowych. To właśnie one są ściśle związane z aktywnymi jądrami galaktyk.

Echo czarnej dziury stanowi pozostałość po tzw. aktywnym jądrze galaktyki Arp 187

Na czele tego badania stanął Kohei Ichikawa z Uniwersytetu Tohoku, który zaprezentował odkrycia swojego zespołu w ramach wirtualnego spotkania American Astronomical Society. Zdaniem naukowców aktywne jądro galaktyki Arp 187 „zgasło” z perspektywy naszej planety zaledwie kilka tysięcy lat temu. O jego wcześniejszym istnieniu świadczy natomiast swego rodzaju echo w postaci wspomnianych dżetów.

Te mają nawet 3000 lat świetlnych długości i przecinają przestrzeń kosmiczną nawet wtedy, gdy ich źródła nie są już aktywne. Astronomowie porównują to do sytuacji, w której dym wciąż unosi się znad wygasłego ogniska. Ichikawa dodaje, iż kolejnymi zadaniami stojącymi przed jego zespołem będą poszukiwanie innych gasnących AGN oraz zrozumienie, w jaki sposób doszło do zmiany ich stanu.

