Hipernowa dostarczyła tej gwieździe nietypowych pierwiastków. Astronomowie tropią eksplozję z początków wszechświata

Gwiazda SMSS J200322.54-114203.3 znajduje się w odległości około 7500 lat świetlnych od Ziemi i stała się obiektem badań opisanych w Nature. Naukowcy sądzą, że jej skład jest następstwem wystąpienia hipernowej.

Hipernowa to szczególny, niezwykle energetyczny rodzaj supernowej, pojawiający się za sprawą zapadania niezwykle masywnych gwiazd. Astronomowie przekonują, iż to właśnie hipernowa doprowadziła do wypełnienia SMSS J200322.54-114203.3 ciężkimi pierwiastkami. Ustalenia na ten temat mogą wyjaśnić, w jaki sposób powstało między innymi złoto.

Pierwiastki cięższe od żelaza powstają między innymi na skutek eksplozji supernowych oraz kolizji gwiazd neutronowych. W tym przypadku jednak skład gwiazdy był na tyle unikalny, że naukowcy postanowili wyjaśnić, w jaki sposób doszło do jej powstania. Okazało się bowiem, że we wnętrzu tego obiektu występowały niewielkie ilości żelaza i wysokie stężenia azotu, cynku, europu i toru.

Hipernowa mogła doprowadzić do powstania gwiazdy SMSS J200322.54-114203.3

Wygląda na to, że winowajcą była magnetorotacyjna hipernowa, a szukając potencjalnych gwiazd zdolnych do uzyskania tej formy naukowcy przejrzeli fragment katalogu obejmujący aż 26 tysięcy obiektów zebranych w ramach programu SkyMapper Southern Sky Survey. Ostatecznie autorzy badania skupili się na 150 gwiazdach, przyglądając się tym, które miały szczególnie wysokie stężenia azotu i cynku.

Jako że SMSS J200322.54-114203.3 miała wyjątkowo dużo ciężkich pierwiastków, to naukowcy skupili się właśnie na niej. Naukowcy doszli do wniosku, że musiała ona powstać około 13 miliardów lat temu, na pierwszych etapach istnienia wszechświata. Hipernowa stojąca za istnieniem tej gwiazdy mogła być nawet 10-krotnie bardziej energetyczna od typowych supernowych.

