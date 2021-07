Do sieci trafiły zdjęcia Marsa wykonane przez łazik Zhurong

Na pięciu nowych fotografiach udostępnionych przez chińską agencję kosmiczną możemy zobaczyć krajobraz Marsa oraz ślady pozostawione przez łazik Zhurong podczas jego siedmiotygodniowej podróży po Czerwonej Planecie.

Pierwsze ze zdjęć zostało wykonane 26 czerwca i ukazuje Marsa z perspektywy równiny zwanej Utopia Planitia. Drugie ukazuje natomiast ślady opon łazika oraz panele słoneczne i antenę wchodzące w skład wyposażenia Zhurong. Poza tym, do fotografii zalicza się też obraz uwieczniony 4 lipca i ukazujący powierzchnię Czerwonej Planety. Dwa kolejne zdjęcia przedstawiają skały oraz jeszcze więcej śladów autorstwa łazika.

Misja łazika Zhurong weszła w decydującą fazę 15 maja, kiedy to pojazd został umieszczony na powierzchni Marsa. Na Ziemi był on jeszcze w lipcu ubiegłego roku, rozpoczynając wtedy swoją kosmiczną podróż na Czerwoną Planetę. Tianwen-1, czyli statek transportujący, znalazł się na marsjańskiej orbicie w lutym 2021.

Łazik Zhurong trafił na powierzchnię Marsa w połowie maja

Jak do tej pory Zhurong przejechał ponad 300 metrów, a jego pobyt na miejscu trwa niemal dwa miesiące. Areną jego działań jest wspomniana równina Utopia Planitia, a jak do tej pory łazik skorzystał z kilku swoich instrumentów, wliczając w to radar powierzchniowy i detektor pola magnetycznego. W przekazywaniu danych do naukowców przebywających na Ziemi pomaga mu orbiter Tianwen-1.

Aktywność łazika Zhurong na Marsie jest jednym z symboli chińskich aspiracji w przestrzeni kosmicznej. Tamtejsza agencja w ostatnim czasie informowała o kolejnych postępach. Chodzi o budowę stacji kosmicznej krążącej po orbicie naszej planety, postawienie stałej bazy na Księżycu oraz dostarczenie na Mars pojazdu, który od niemal dwóch miesięcy prowadzi tam badania.

