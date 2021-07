Pierwsze miniaturowe komputery z procesorami Ryzen 9 5900HX nadchodzą

Wreszcie nadchodzi powiew świeżości na rynek miniaturowych komputerów, dzięki nowym sprzętom wyposażonym w najnowsze procesory AMD. Możemy się z tego cieszyć nie bez powodu, jako że będą to pierwsze miniaturowe komputery z procesorami Ryzen 9 5900HX.

Mini-PC z procesorami Ryzen 9 5900HX

Wiemy o tym za sprawą firmy Minisforum z siedzibą w Hongkongu oraz Morefine Focus, która sprzedaż zrealizuje poprzez Indiegogo. Obie firmy mają w planach nowe Mini-PC, czyli miniaturowe komputery oparte na najnowszych układach APU, czyli tych stworzonych z wykorzystaniem 7nm procesu technologicznego oraz architektury Zen 3 firmy AMD.

Oba sprzęty będą wyposażone w jedne z najwydajniejszych APU na rynku, bo układy Ryzen 9 5900HX, które będą oferować osiem rdzeni Zen 3, czyli 16 wątków, a po stronie graficznej iGPU Vega z 8 CU i taktowaniu 2100 MHz. Warto podkreślić, że to obecnie najwydajniejsze APU AMD w całej rodzinie Cezanne.

Do tej pory APU Ryzen 9 5900HX widywaliśmy w wydajnych laptopach w cenie zwykle powyżej 10000 zł, a tu proszę, trafią na pokład mniej kompaktowych sprzętów, co pozwoli im rozwinąć skrzydła ze swoim TDP na poziomie 45+ W i zegarem od 3,3 do 4,6 GHz.

Miniaturowy komputer Morefine S500+ z Ryzen 9 5900HX

Tym zdecydowanie pierwszym miniaturowym komputerem z APU Ryzen 9 5900HX będzie Morefine S500+, który już doczekał się dokładnej prezentacji w przeciwieństwie do dzieła Minisforum – to pokazało tylko swój laminat. W obu przypadkach ceny nie są znane, ale to kwestia czasu.

Morefine S500+ sprowadza się od małej, prostopadłościennej obudowy ze stopu aluminium i magnezu o wymiarach 40 x 150 x 145 mm, w której o przepływ powietrza dba „wentylator z czystej miedzi”. Z zewnątrz dostrzegamy, że panel tego komputera zawiera dwa USB 3.2 Type-A, cztery USB 2.0 i pojedyncze USB 3.2 Type-C z protokołem DisplayPort do wyświetlania treści w [email protected] Hz. Dalej mamy jack 3,5 mm, pojedyncze wejście Ethernet 2,5 Gb/s i towarzyszący mu 1 Gb/s odpowiednik, podczas gdy po stronie tradycyjnych wyjść wideo znajdziemy jedno HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4.

Po stronie specyfikacji obok APU AMD Ryzen 5900HX w Morefine S500+ znajdzie się dwukanałowa pamięć RAM LPDDR4 o pojemności do 64 GB pracująca z częstotliwością 3200 MHz. Pamięć masowa może przyjąć formę dysku 2,5 cala oraz dwóch dysków M.2 2280 NVMe.

