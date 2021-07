Najbardziej popularne samoopróżniające roboty odkurzające w 2021 roku

Akcja partnerska

Oto trzy najpopularniejsze modele robotów odkurzających posiadających opcję samoopróżniania do stacji odpylającej. Dzięki temu minimalizuje się ilość czynności, które musimy wykonać podczas sprzątania. Sprawdźmy więc funkcje, wydajność i ceny tych urządzeń, a także prześledźmy ich plusy i minusy.

1. Xiaomi ROIDMI Eve Plus

Cena – 482,32$

Cecha wyróżniająca: stacja sterylizuje i dezodoryzuje zebrane odpady

Ten model pochodzi z serii Xiaomi Ecological Chain. Specyfikacje stacji usuwającej pył są imponujące, gdyż ma ona 3l pojemności co daje możliwość przechowywania odpadów nawet z 60 dni. Należy jednak pamiętać, że przechowywane przez tak długi czas śmieci mogą zacząć wydzielać nieprzyjemny zapach. Na szczęście Xiaomi wyposażyło stację w filtry HEPA i technologię Active Oxygen, która sterylizuje i dezodoryzuje odpady, dzięki czemu w pełni można wykorzystać możliwości stacji. Do tej pory nie widzieliśmy innego modelu poza ROIDMI, który może sterylizować odpady. Warto również wspomnieć, że stacja odkurzania ma wbudowany inteligentny ekran LED, który pokazuje postępy w usuwaniu i ładowaniu. Pomimo niskiej ceny, uważamy, że inne funkcje tego modelu są dość satysfakcjonujące, w tym moc czyszczenia i próżni 2 w 1, a także wydajność mopa.

Wśród najpopularniejszych samoopróżniających robotów odkurzających to najlepszy wybór. Sterylizacja odpadów po sprzątaniu jest bardzo istotna i w tej kategorii powinna być podstawową potrzebą klienta.

Plusy:

Przystępna cena

Automatyczna sterylizacja i dezodoryzacja

Inteligentny ekran dotykowy LED (wyświetlanie postępu usuwania kurzu, przypomnienia o wymianie worków itp.)

Duża pojemność (3l)

Mocne czyszczenie, mocne odsysanie robota (2700pa)

Zamiatarka i mop 2-w-1

Długi czas pracy (250min)

Kompatybilne z Mi Home, asystentem Alexa i Google

Minusy:

Pojedyncza szczotka rolkowa

Nowa marka

2. iRobot i7+

Cena: 699$

Cecha wyróżniająca: podwójna gumowa szczotka

iRobot jest ugruntowaną marką z 20-letnim doświadczeniem. Najbardziej charakterystyczną cechą tego modelu są podwójne wielopowierzchniowe gumowe szczotki: jedna szczotka „rozluźnia” i miesza brud podczas gdy druga, poruszająca się w przeciwnym kierunku, odpowiada już za jego pochłanianie. Dodatkowo warto wspomnieć, że w takie szczotki nie wplątują się włosy, co jest bardzo istotne.

Pomimo braku sterylizacji odpadów w stacji odpylającej i braku funkcji mopowania, to jeden z najlepszych modeli na rynku. Warto się nim zainteresować jeśli pozwala Wam na to budżet, a także jeśli macie w domu miejsce na dodatkowego robota do mopowania. iRobot i7+ został zaprojektowany po to, by skupić się na znalezieniu brudu i dobrze się go pozbyć pozostawiając podłogę w czystości.

Plusy:

Najbardziej znany

Moc czyszczenia

Podwójne wielopowierzchniowe gumowe szczotki

Kompatybilność z asystentami Alexa i Google

Minusy:

Wysoka cena

Brak sterylizacji w stacji odprowadzania pyłu (co prowadzi do wzrostu bakterii i pojawienia się nieprzyjemnego zapachu)

Brak funkcji mopowania

Mniejsza pojemność worka na kurz (2.8l)

Krótszy czas pracy baterii (75 min)

Niesatysfakcjonująca nawigacja wizualna

3. Ecovacs T8 AIVI +

Cena: 749$

Cecha wyróżniająca: podwójne zbiorniki na wodę i tryb mopowania

Ecovacs ma złożoną linię produktów, z różnymi modelami nieco różniącymi się funkcjami lub wzornictwem. Podobnie jak ROIDMI i iRobot, ten T8 AIVI charakteryzuje się świetną ogólną wydajnością. Niestety i w tym modelu nie ma funkcji sterylizacji odpadów. Na tle pozostałych modeli wyróżnia się wyrafinowanym designem. Mocc ssania 1500pa jest mniejsza niż w pozostałych modelach, jednak te urządzenie nadrabia wydajnością mopowania. T8 AIVI nadrabia w wydajności dzięki oscylacyjnemu mopowi do szorowania, co sprawia, że to bardziej robot mopujący niż odkurzający.

Posiada on dodatkowy zbiornik na wodę dedykowany innemu trybowi mopowania. Zwykły tryb mopowania, z 3 poziomami elektronicznie sterowanego przepływu wody, nadaje się do czystszego podłoża. A silniejszy oscylujący mop do szorowania może być stosowany do uporczywych plam.

Plusy:

Istnieje na rynku już od dłuższego czasu

Odkurzacz i mop 2-w-1

Podwójne tryby mopowania i podwójne zbiorniki na wodę

Kompatybilność z asystentami Alexa i Google

Minusy:

Bardzo wysoka cena

Brak sterylizacji w stacji odprowadzania pyłu (co prowadzi do wzrostu bakterii i pojawienia się nieprzyjemnego zapachu)

Mała pojemność worka na kurz (2.5l)

Niska moc zasysania (1500pa)

Pojedyncza szczotka rolkowa

Oscylujący mop do szorowania może pozostawiać plamy wody

Samoopróżniające roboty odkurzające zmieniły sposób sprzątania. Jeśli rozważacie zakup takiego urządzenia, to powyższe informacje mogą Wam pomóc. Xiaomi ROIDMI Eve Plus jest może droższy niż poprzednie urządzenia Xiaomi, jednak nadal znacznie tańszy niż dwa pozostałe modele w tym zestawieniu. Jednak to nie cena, a funkcja sterylizacji najbardziej go wyróżnia. Dzięki niej można bez obaw przechowywać odpady nawet przez dłuższy czas. Jeśli potrzebujesz stacji usuwania kurzu, to powinien być najlepszy wybór.

W przeciwnym razie, jeśli nie martwisz się o bakterie lub nieprzyjemny zapach, albo nie masz nic przeciwko częstemu, ręcznemu usuwaniu odpadów, możesz pomyśleć o dwóch pozostałych modelach. iRobot i7+ pochodzi od renomowanej marki i ma dobre wyniki. Jeśli masz już robot mopujący, jest to dobry wybór. Ecovacs T8 AIVI specjalizuje się w mopowaniu, więc warto po niego sięgnąć, jeśli Twoja podłoga często pokryta jest uporczywymi plamami.

