Najnowsza wersja Map Google na iOS z istotnymi poprawkami

Użytkownicy Map Google na urządzeniach Apple mogą pożegnać się z dwoma irytującymi błędami. Najnowsza wersja aplikacji dostała stosowne poprawki.

Wersja 5.72 Map Google na iOS jest już w Apple Store

Nowa wersja Map Google poprawi, przede wszystkim, problem z wyświetlaniem wskaźnika trasy, jaki pojawiał się, gdy chcieliśmy znaleźć odpowiednią drogę pieszo lub samochodem. Trasa nie zawsze pojawiała się na ekranie, więc trudno było ustalić, gdzie mamy skręcić, by podążyć właściwą drogą. Kiedy wyznaczało się trasę, np. spod domu, nie był to aż tak duży problem, najczęściej pomagał restart aplikacji. Jednak w przypadku, gdy zmieniało się trasę podczas jazdy robiło się o wiele gorzej. Na szczęście wersja 5.72 aplikacji przyniosła stosowne poprawki w tym temacie.

Naprawa drugiego błędu jest na razie tylko domniemana, bo w dzienniku zmian Google na ten temat nic nie wspomniało. Chodzi o chwilowe utraty połączenia z satelitami, jakie zgłaszali użytkownicy. Od pojawienia się aktualizacji informacje o błędzie przestały się pojawiać, a ci, którzy wcześniej je zgłaszali już ich nie zauważają u siebie.

Warto więc zaktualizować swoje Mapy Google na iOS. Jeśli jednak jeszcze nie macie dostępnej najnowszej wersji, to się nie martwcie, jest ona właśnie dystrybuowana, więc w najbliższym czasie powinna trafić i do Was.

