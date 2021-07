Nadchodzi przełom w fizyce, który może dotknąć nas wszystkich. Amerykańscy naukowcy stworzyli najcieńszy magnes na świecie, który może całkowicie odmienić współczesną elektronikę i przyszłe komputery osobiste.

Naukowcy z Lawrence Berkeley National Laboratory, multidyscyplinarnego laboratorium naukowego Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, stworzyli ultracienki magnes, który działa w temperaturze pokojowej. Odkrycie opisane w Nature Communications może przyczynić się do opracowania pamięci nowej generacji.

Magnetyczne komponenty współczesnych pamięci mają zazwyczaj postać cienkich płatków, choć na poziomie atomowym są nadal ułożone w sieć 3D. Przez dekady naukowcy poszukiwali sposobów wytwarzania jeszcze cieńszych i mniejszych magnesów dwuwymiarowych, które umożliwiłyby większe upakowanie danych. Do tej pory opracowane magnesy 2D traciły swoje właściwości w temperaturze pokojowej.

To odkrycie może pozwolić na przeprowadzanie bardziej zaawansowanych eksperymentów z dziedziny fizyki kwantowej.

Nasz magnes o grubości pojedynczego atomu oferuje optymalną platformę do sondowania świata kwantowego. Otwiera on każdy pojedynczy atom do badania, co może ujawnić, jak fizyka kwantowa rządzi każdym pojedynczym atomem magnetycznym i interakcjami między nimi. W przypadku konwencjonalnych magnesów 3D, gdzie większość atomów o właściwościach magnetycznych jest głęboko zakopana wewnątrz materiału, takie badania byłyby dość trudne do przeprowadzenia.

prof. Jie Yao