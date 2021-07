NEA Scout – niezwykły statek kosmiczny z żaglem słonecznym

Start misji Artemis 1 już w listopadzie. Wiemy, że w kosmos poleci manekin, ale nie tylko. Jednym z ważniejszych ładunków będzie statek kosmiczny NEA Scout, której celem będzie zrobienie zdjęć asteroidzie.

Należący do NASA Near-Earth Asteroid Scout to tani statek kosmiczny typu CubeSat z żaglami słonecznymi, który jest już schowany wewnątrz rakiety Space Launch System (SLS) w Centrum Kosmiczne Johna F. Kennedy’ego na przylądku Canaveral w stanie Floryda. Start Artemis 1, pierwszego zintegrowanego lotu SLS i statku kosmicznego Orion, jest zaplanowany na listopad bieżącego roku.

Pierwsza misja z żaglem słonecznym

NEA Scout to mały statek kosmiczny wielkości dużego pudełka po butach. Został zapakowany przymocowany do pierścienia łączącego rakietę SLS i statek kosmiczny Orion. Misja Artemis 1 będzie lotem testowym bez załogi. Przy okazji, wyniesie w głęboką przestrzeń kosmiczną kilka CubeSatów, umożliwiając statkom kosmicznym pokroju NEA Scout dotarcie na Księżyc i dalej.

Statek NEA Scout szykowany do lotu w ramach misji Artemis 1

NEA Scout będzie pierwszą amerykańską misją międzyplanetarną wykorzystującą napęd żagla słonecznego. Przeprowadzono kilka testów żagli na orbicie okołoziemskiej, a teraz jesteśmy gotowi, aby pokazać, że możemy użyć tego typu napędu statku kosmicznego, aby dotrzeć w nowe miejsca i przeprowadzić ważne badania naukowe. Les Johnson, główny badacz technologii dla tej misji w Marshall Space Flight Center NASA

Cubesat użyje specjalnych wysięgników do rozmieszczenia żagla z folii pokrytej aluminium cieńszego niż ludzki włos i o wielkości kortu do squasha. Żagiel będzie generował siłę ciągu poprzez odbijanie światła słonecznego – z czasem rozpędzi on statek kosmiczny do dużych prędkości, pozwalając mu na nawigację w przestrzeni kosmicznej i dogonienie asteroidy.

Ten rodzaj napędu jest szczególnie przydatny dla małych, lekkich statków kosmicznych, które nie mogą przenosić dużych ilości konwencjonalnego paliwa rakietowego. Les Johnson

Misja: asteroida

Kiedy NEA Scout rozłoży już żagiel słoneczny i rozpędzi się, rozpocznie trwającą ok. w lata podróż w kierunku asteroidy bliskiej Ziemi. Po dotarciu do celu, zostanie wykonana seria zdjęć obiektu, z dokładnością do mniej niż 10 cm na piksel. Wrócą one na Ziemię, a naukowcy będą studiować zebrane dane, aby pogłębić naszą wiedzę na temat tych małych, ale ważnych sąsiadów Układu Słonecznego. Wykonanie szczegółowych zdjęć będzie możliwe dzięki żaglowi słonecznemu, który zapewnia niską prędkość przelotu – mniej niż 30 m/s.

Zebrane dane pomogą naukowcom zrozumieć klasę asteroid o średnicy mniejszej niż 100 metrów. Te obiekty nigdy nie były badane przez sondę kosmiczną.

NEA Scout to krok w kierunku innej misji NASA z żaglem słonecznym – Solar Cruiser – która ma wystartować w 2025 roku.

