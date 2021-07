Nowa oferta Plush. Taniej, dużo Internetu i 5G

Nowa oferta Plush to nowe opcje dopasowane do nowych potrzeb użytkowników. Jest tanio, jest dużo Internetu, jest też 5G.

Nowa oferta Plush – szczegóły

W ramach nowej oferty Plusha mamy do wyboru trzy abonamenty. Jeden na czas nieokreślony oraz dwa z umową terminową na okres 24 miesięcy.

Najtańszy abonament bezterminowy kosztuje 25 zł miesięcznie i mamy w nim do wykorzystania 15 GB Internetu miesięcznie. Do tego oczywiście nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Za staż w sieci, po 24 miesiącach, dostępny pakiet danych wzrasta do 20 GB miesięcznie.

W ramach umowy na 24 miesiące, najtańszy abonament kosztuje 30 zł i tutaj mamy do wykorzystania 30 GB Internetu miesięcznie, dostęp do sieci 5G oraz nielimitowane rozmowy i wiadomości. W najdroższej opcji za 50 zł miesięcznie mamy do wykorzystania 60 GB Internetu oraz również dostęp do sieci 5G.

Każdy z abonamentów daje nielimitowany dostęp do serwisów społecznościowych bez użycia transferu danych – Facebook, Messenger, Instagram oraz WhatsApp. Wybierając więcej niż jeden numer, na każdy kolejny dostajemy rabat w wysokości 4,99 zł na każdą kartę SIM.

