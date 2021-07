Nowe zegary atomowe odmienią podróże kosmiczne

W czerwcu 2019 r. NASA umieściła na pokładzie rakiety SpaceX Falcon Heavy dwa instrumenty wielkości piekarnika. Były to zegary atomowe, które mogą w przyszłości zmienić sposób, w jaki podróżujemy po kosmosie.

Żadna sonda kosmiczna wystrzelona z Ziemi, nie jest w stanie samodzielnie określić swojego położenia w przestrzeni. Aby określić, gdzie się znajduje, musi najpierw odebrać sygnały z Ziemi, które wracają na naszą planetę. Tutaj, specjalnie zaprojektowane zegary obliczają czas potrzebny na przebycie drogi powrotnej, na podstawie czego określane jest położenie sondy w przestrzeni kosmicznej.

Zadaniem zegarów atomowych jest bardzo precyzyjne odmierzanie czasu. Są one jednak nieporęczne, a ponadto wysyłanie sygnałów tam i z powrotem jest czasochłonne – np. podróż w obie strony na Marsa trwa ok. 40 minut. Łatwo sobie wyobrazić, że byłby to poważny problem podczas misji załogowej na Czerwoną Planetę i sytuacji kryzysowej.

Nadchodzi kosmiczny GPS

Aby przezwyciężyć ten problem, NASA zmniejszyła rozmiar zegara atomowego i postanowiła przetestować go w przestrzeni kosmicznej – misja nazwana Deep Space Atomic Clock (DSAC). Po tym jak rakieta Falcon Heavy wyniosła urządzenie na orbitę, NASA uruchomiła go i zaczęła porównywać z innym zegarem atomowym znajdującym się na Ziemi.

Nowy zegar atomowy z twórcami

Po porównywaniu wyników przez ponad rok, NASA odkryła, że zegar atomowy w kosmosie dryfował w stosunku do tego na Ziemi o 26 pikosekund dziennie. Jest to porównywalne z dryfem obserwowanym w innych naziemnych zegarach atomowych. Był on również 10 razy stabilniejszy od zegarów używanych w systemach satelitarnych GPS.

W przyszłości, wszelkie statki kosmiczne z zegarami atomowymi nowej generacji będą odbierać sygnał z Ziemi i obliczać swoją lokalizację przy użyciu pokładowego zegara atomowego. Naukowcy określają to mianem „kosmicznego GPS-a”.

Naukowcy mają nadzieję, że dokładniejsze i mniejsze zegary atomowe pozwolą na podróże w dalsze rejony Układu Słonecznego – na księżyce Jowisza i Saturna. Niewykluczone, że sondy kosmiczne w nie wyposażone pomogą w poszukiwaniach Planety X.

