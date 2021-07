Nowo odkryte egzoplanety pozwolą rozwiązać tajemnice Układu Słonecznego

Naukowcy odkryli nowe egzoplanety, których badanie może pomóc nam dowiedzieć się więcej o „młodzieńczych” czasach Ziemi.

Cztery nowo odkryte egzoplanety znajdują się w odległości około 130 lat świetlnych od nas i krążą wokół dwóch znanych gwiazd – TOI 2076 i TOI 1807. Są to gwiazdy karłowate typu K, bardziej pomarańczowymi niż Słońce – narodziły się w tym samym obłoku gazu około 200 milionów lat temu. Można je znaleźć odpowiednio w gwiazdozbiorach Wolarza i Psów Gończych.

Światy nastoletnie

Planety zostały odkryte przez naukowców z Loughborough University i 25 innych instytutów na całym świecie. Do ich namierzenia wykorzystano dane z należącego do NASA teleskopu kosmicznego Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Każda z nowo odkrytych egzoplanet jest dwa, trzy lub cztery razy większa od Ziemi. Są one na wczesnym stadium tworzenia i mogą ujawnić dodatkowe informacje na temat ewolucji młodych układów planetarnych.

Planety w obu systemach są w przejściowej lub nastoletniej fazie swojego cyklu życia. Nie są noworodkami, ale też nie są dojrzałe. Dowiedzenie się więcej o planetach w tym nastoletnim stadium ostatecznie pomoże nam zrozumieć starsze planety w innych układach. Christina Hedges, astronom m.in. z NASA Ames Research Center

Student z Loughborough, Alex Hughes, po raz pierwszy zwrócił uwagę astronomów na TOI 2076 w 2019 roku. Korzystając z danych teleskopu TESS, zauważył, że tzw. krzywe blasku gwiazd zmieniają się okresowo, co może wskazywać na obecność egzoplanet. Po konsultacji z Christiną Hadges, uczeni odkryli trzy światy krążące wokół gwiazdy.

Najbardziej wewnętrzna planeta – TOI 2076b – jest ok. 3 razy większa od Ziemi i okrąża gwiazdę macierzystą co 10 dni. Zewnętrzne planety – TOI 2076c i TOI 2076d – są nieco ponad 4 razy większe od Ziemi, a ich orbity przekraczają 17 dni.

Początek badań

Wokół drugiej badanej gwiazdy – TOI 1807 – krąży tylko jedna planeta – TOI 1807 b. Jej istnienie zostało potwierdzone przez NASA w 2020 r. Jest to obiekt ok. 2 razy większy od Ziemi, o orbicie wynoszącej zaledwie 13 godzin.

Odkrycie systemu planetarnego, który istnieje w tym przejściowym okresie „nastoletnim” daje nam szansę na przetestowanie naszych modeli tego wczesnego okresu ewolucji i przebadanie niektórych pytań, które wciąż zadajemy. Wierzę, że TOI 2076 i TOI 1807 pomogą nam lepiej zrozumieć wczesne procesy formowania się i ewolucji planet, dzięki czemu będziemy mogli zrozumieć, jak powstał Układ Słoneczny. Alex Hughes

Naukowcy chcą zmierzyć masy planet, ale zakłócenia ze strony młodych, aktywnych gwiazd, znacznie to utrudniają. Praca opisująca wyniki badań została opublikowana w Astronomical Journal.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News