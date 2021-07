Amerykańscy lekarze dokonali pierwszej udanej operacji wszczepienia całkowicie sztucznego serca. Ma ono budowę prawdziwego serca i zewnętrzne źródło zasilania.

W Polsce na przeszczep serca czeka się średnio 14 miesięcy. Jeżeli pacjent ma odpowiednią opiekę medyczną, a w końcu znajdzie się odpowiedni dawca, można przetrwać ten trudny czas. Niestety, wielu to się nie udaje, bo wciąż organów do przeszczepów jest mniej niż chętnych na nie. Rozwiązaniem pośrednim mogą być protezy serca typu TAH (total artifical heart), które wszczepia się do klatki piersiowej zamiast prawdziwego narządu. Naśladują one działanie ludzkiego serca i zapewniają większą niezależność pacjenta po operacji.

Amerykański pacjent, francuska proteza

Chirurdzy ze Szpitala Uniwersyteckiego Duke’a z powodzeniem wszczepili sztuczne serce typu TAH 39-letniemu mężczyźnie, u którego wystąpiła nagła niewydolność serca. Proteza została opracowana przez francuską firmę CARMAT – składa się z dwóch komór oraz czterech biologicznych zastawek, dzięki czemu nie tylko przypomina prawdziwy organ, ale także działa jak on.

Efekt „bicia serca” jest wytwarzany przez płyn, który pacjent nosi w torbie na zewnątrz ciała, a praca pompy jest zsynchronizowana z czujnikami i mikroprocesorami w samej protezie. Implant jest połączony z aortą, która rozprowadza krew tętniczą do wszystkich tkanek, a także tętnicą płucną, która pompuje krew do płuc w celu jej natlenienia.

Sztuczne serce CARMAT

Pacjent, któremu wszczepiono protezę typu TAH, zachorował na nagłą niewydolność serca i musiał przejść operację wszczepienia bypassów, czyli pomostowania aortalno-wieńcowego. Jego stan jednak szybko się pogorszył, przez co nie mógł czekać na standardowy przeszczep serca. Szpital Uniwersytecki Duke’a, w którym mężczyzna był leczony, jest jednym z nielicznych ośrodków na świecie, w którym testowane są sztuczne serca CARMAT. Podjęto tym samym decyzję o wszczepieniu TAH – nie było innego sposobu na uratowanie życia mężczyzny.

Nowe serce „na chwilę”

Stan pacjenta po operacji jest określany jako stabilny. W celu zapewnienia odpowiedniej pracy TAH, biorca będzie musiał nosić ze sobą prawie 4-kilogramową torbę, która składa się z kontrolera i dwóch ładowanych zestawów baterii.

TAH firmy CARMAT zostało zatwierdzone do użytku w Europie, ale jest przeznaczone tylko jako rozwiązanie tymczasowe dla pacjentów ze zdiagnozowaną schyłkową niewydolnością serca, którzy zostaną poddani przeszczepowi serca w ciągu kolejnych 180 dni. Sztuczne serce typu TAH nie zastąpi prawdziwego narządu, ale pozwala lekarzom „kupić” trochę czasu, by uratować życie najbardziej potrzebujących pacjentów.

