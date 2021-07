Powstaje generator żywności. Z plastiku w pełnowartościowe białko

Zanieczyszczenie mikroplastikiem to poważne zagrożenie – podobno tygodniowo zjadamy aż 5 gramów tworzyw sztucznych. Teraz to stwierdzenie nabiera pełniejszego znaczenia. Naukowcy opracowali bowiem „generator żywności”, który plastik przekształca w jadalne białko.

Cały świat ma problem z plastikiem, ale to wcale nie oznacza, że nic nie możemy na to poradzić. Naukowcy prężnie pracują, by wymyślić jak najbardziej kreatywne i najskuteczniejsze rozwiązanie problemu zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi. Ciekawą opcją jest przetwarzanie butelek PET na wanilinę przy użyciu bakterii. Ostatnio dwóch naukowców poszło krok dalej i wygrało nagrodę Future Insight 2021 za stworzenie „generatora żywności”, który może przekształcić plastik w białko.

Ekologiczna magia

Prof. Ting Lu z Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign i prof. Stephen Techtmann z Uniwersytetu Technologicznego w Michigan opracowali „generator żywności”, który początkowo był finansowany przez 4 lata przez Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Celem uczonych było udoskonalenie procesu przekształcania plastikowych śmieci w proszek proteinowy i smary przy użyciu kombinacji chemikaliów i wysokiej temperatury (piroliza).

Używamy zmodyfikowanych organizmów naturalnych do rozkładu tworzyw sztucznych i niejadalnej biomasy roślinnej w celu przekształcenia w żywność. To taki zaszczyt, że otrzymaliśmy tę nagrodę. Nagroda ta pozwoli nam realizować kierunki badań o wysokim ryzyku i wysokiej nagrodzie, które umożliwią nam szybsze posunięcie tej pracy do przodu. prof. Stephen Techtmann

Marzeniem naukowców jest stworzenie urządzenia, do którego można wrzucać plastikowe śmieci lub niejadalną biomasę. Trafiają one do specjalnych reaktorów, w których piroliza jest wykorzystywana do ich rozkładu. Produkt uboczny jest następnie umieszczany w zbiorniku z populacją bakterii, które się nim żywią. Komórki są następnie suszone na proszek i przechowywane w celu późniejszego wykorzystania.

Powstała w ten sposób żywność „zawiera wszystkie wymagane składniki odżywcze, jest nietoksyczna, zapewnia korzyści zdrowotne i dodatkowo pozwala na personalizację potrzeb”. Tak twierdzą przedstawiciele Merck Group, która sfinansowała i uznała projekt.

Jedzenie z plastiku?

Naukowcy eksperymentują z różnymi materiałami PET, aby znaleźć optymalną wielkość cząstek i parametry przetwarzania w celu zmniejszenia zużycia energii, a jednocześnie wytworzenia jak największej ilości produktu, który zostanie pochłonięty przez mikroorganizmy. Ta przełomowa technika może potencjalnie zapewnić bezpieczne i zrównoważone dostawy żywności, zwłaszcza w miejscach, w których o nie trudno.

