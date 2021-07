Dotknięty pożarem uczeń stworzył przeciwpożarowy system FACE

Kojarzycie zapewne wbudowane w sufity zraszacze, które w chwili wykrycia pożaru zaczynają pluć na wszystkie strony wodą, aby stłamsić ogień w zalążku. To skuteczne rozwiązanie, ale jego integracja w domach i mieszkaniach, to już inna kwestia. Dlatego też powstał przeciwpożarowy system FACE, żeby chronić nasz dobytek automatycznie.

FACE to taka namiastka wspomnianych zintegrowanych w suficie zraszaczy, którą zaprojektował i stworzył Arula Mathura, uczeń szkoły średniej z San Francisco. Ten na własnej skórze poczuł, jak wielkie zagrożenie i stres generuje pożar w domu, dlatego postanowił spróbować rozwiązać jego problem z wykorzystaniem FACE.

Słyszałem o setkach tysięcy ludzi, którzy co roku ewakuowali się ze swoich domów, by uciec przed pożarami, ale nigdy nie sądziłem, że mogę być jedną z tych osób. Wreszcie latem 2019 roku pożar groził zmusić moją rodzinę do ewakuacji. W tym momencie stało się to osobiste. Wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić. – powiedział Arula Mathura.

Przeciwpożarowy system FACE

To samodzielne, aktywowane termicznie urządzenie przeciwpożarowe, które montuje się w domu tam, gdzie ryzyko pożaru jest największe. Nie ma więc mowy o kompleksowej ochronie, ale lepsze to, niż nic, a w razie potrzeby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skorzystać nie z jednego, a kilku modułów. FACE można zamontować przy kominku, nad kuchenką, czy jak sugeruje autor – dookoła płotu, aby chronić się nie tylko przed pożarem spowodowanym wewnątrz, ale też wokół miejsca zamieszkania.

Przypominającego małą gaśnicę albo butlę gazową FACE montuje się do ściany, żeby już niski płomień powodował aktywację. Jego elementy sprowadzają się do zaworu powietrza na górze, manometru z boku i głowicy zraszacza na dole. Jest wypełniony mieszanką wody i przyjaznego dla środowiska środka ogniochronnego o nazwie Cold Fire. Przed zamontowaniem należy zwiększyć ciśnienie w FACE do 3,4 bara, aby razem z zawartością zbiornika zostało uwolnione w chwili wykrycia ognia, rozpryskując wspomnianą mieszankę do 1,5 metra we wszystkich kierunkach.

Co ważne, FACE nie musi być podłączone do domowej sieci wodociągowej ani elektrycznej. Można więc go zamontować wszędzie, gdzie tylko istnieje ryzyko pożaru, a każda jego aktywacja nie oznacza, że ten kawał metalu wyrzucicie do śmierci. FACE można bowiem uzupełniać i przywracać do początkowego stanu gotowości po każdym wyładowaniu. Wydaje się więc z pozoru skutecznym narzędziem do walki z żywiołem ognia, ale służy raczej do powstrzymywania wyłącznie zalążka pożaru. Co do tego, że kompleksowej ochrony z pewnością nie zapewni, można mieć pewność.

Cena tego urządzenia wynosi 99$ i to tylko w ramach kampanii na Kickstarterze, bo po wejściu do sprzedaży detalicznej (dostawy tylko w USA są planowane na wrzesień) możecie liczyć na podbicie ceny do 120$. Jednak zainteresowaniem cieszą się lepiej wycenione zestawy, które dotyczą np. zestawu 7 FACE za 639$. Nie wydaje się to ogromną ceną, jak za możliwość zadbania o swoje domostwo nawet w chwilach, kiedy w nim nie przebywamy.

