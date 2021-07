Przewodnik i izolator w jednym, a to wszystko dzięki ciśnieniu

W czasopiśmie Physical Review Letters publikacji doczekał się owoc prac zespołu naukowców z University of Rochester i University of Nevada w Las Vegas, który odszukał ciekawie zachowujący się materiał. To nic innego, jak przewodnik oraz izolator w jednym, ale nie jednocześnie, a zamiennie zależnie od ciśnienia.

Izolatory i półprzewodniki w skrócie

Izolatory oraz przewodniki, to dwa zupełnie odmienne światy, które w fizycznym ujęciu znajdują się na przeciwległych końcach przewodnictwa. Sprawa z nimi związana jest prosta – izolatory (np. guma) nie przepuszczają przez siebie prądu (elektronów), a przewodniki (np. miedź) wręcz przeciwnie.

Wchodząc w szczegóły, ich przewodność jest określeniem tego, jak łatwo elektrony mogą przez niego przechodzić, co określa się pasmem wzbronionym, w środku którego znajdują się powszechnie stosowane w elektronice półprzewodniki. Wspomniane pasmo wzbronione określa się tym, ile energii potrzebują elektrony do swobodnego przemieszczania się przez materiał.

Zależnie od ciśnienia MnS2, to przewodnik i izolator w jednym

Chociaż trudno wyobrazić sobie połączenie zupełnie niezwiązanych ze sobą materiałów (pod kątem właściwości przewodnictwa) w jednym, to tego typu materiał właśnie odszukano. Naukowcy odnaleźli ciekawy mechanizm w MnS2, czyli związku manganu i siarczku, który w normalnych warunkach jest izolatorem, ale pod ciśnieniem zyskuje właściwości przewodzące.

Chociaż sam w sobie MnS2 jest zwykle miękkim izolatorem, to wystarczyło skompresować go, aby przeszedł w stan metaliczny, czyli przewodzący. Proces wystarczyło odwrócić, żeby ponownie stał się izolatorem.

Metale zwykle pozostają metalami; jest wysoce nieprawdopodobne, aby można je było następnie zmienić z powrotem w izolator. Fakt, że ten materiał przechodzi z izolatora w metal i z powrotem do izolatora, jest bardzo rzadki. – mówi Ranga Dias, autor badania.

Ilustracja atomowej struktury materiału

Po przyjrzeniu się materiałowi, zespół odkrył, że w zwykłym stanie elektrony w MnS2 odbijają się nieco losowo, pozostawiając bardzo mało miejsca na poruszanie się innych elektronów przez materiał i wytwarzanie prądu elektrycznego. Kiedy wystawi się ten materiał na ciśnienie, elektrony zbliżają się do siebie tak, że zaczynają łączyć się w pary. Dzięki temu mogą znacznie swobodniej poruszać się w materiale. Jeśli jednak z ciśnieniem przesadzi się, elektrony wpadają w stan niskiego spinu i materiał ponownie staje się izolatorem.

Nie wymaga to jednocześnie specjalnych warunków, bo te przejścia można zaobserwować w temperaturze pokojowej 27°C i przy ciśnieniu od 3 do 10 gigapaskali.

Teraz pozostaje najważniejsze pytanie – po co to wszystko? Wedle zespołu, MnS2 może znaleźć zastosowanie w nośnikach danych:

Można sobie wyobrazić przełącznik logiczny lub zapisujący dysk twardy, gdzie bardzo, bardzo mała permutacja napięcia lub napięcia może spowodować, że coś przeskoczy z jednego stanu elektronicznego do drugiego. Nowe wersje pamięci flash lub pamięci półprzewodnikowej mogą permutować i przyjąć nowe podejście przy użyciu tego rodzaju materiałów. – mówi Ashkan Salamat, autor badania.

