Radiogalaktyka uchwycona przez teleskop MeerKAT. Zobaczcie efektowną wizualizację

Południowoafrykański teleskop MeerKAT uchwycił emisje radiowe rozchodzące się w przestrzeni kosmicznej. Na ich podstawie astronomowie stworzyli obrazy ukazujące radiogalaktykę IC 4296.

Dokładniej rzecz biorąc, wspomniane sygnały pochodzą z centralnej czarnej dziury. Powstają, kiedy do wnętrza tego masywnego obiektu wpada materia, co prowadzi do powstawania wysokoenergetycznych dżetów wystrzeliwujących po przeciwnych stronach galaktyki.

Kluczowy dla prowadzonych obserwacji okazał się teleskop MeerKAT, dzięki któremu badacze wykryli fale radiowe pochodzące z IC 4296. Dodatkowe informacje związane z tą sturkturą mogą ponadto ujawnić nieznane wcześniej fakty na temat radiogalaktyk. Dokładne ustalenia w tej sprawie są dostępne na łamach The Astrophysical Journal.

Radiogalaktyka IC 4296 emituje dżety rozchodzące się w przeciwne strony

Południowoafrykański radioteleskop MeerKAT stanowi zaledwie przedsmak nadchodzącego Square Kilometre Array (SKA), czyli sieci instrumentów będącej efektem współpracy 20 krajów z całego świata. Kiedy zostanie ona uruchomiona, naukowcy mają nadzieję uzyskać odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące natury obiektów we wszechświecie.

Wracając do IC 4296, radiogalaktyka ta cechuje się obecnością dżetów radiowych, które stają się szczególnie niestabilne, kiedy podróżują poza zewnętrzne granice galaktyki. W efekcie naładowane elektrony „uciekają” w przestrzeń międzygalaktyczną, tworząc nici widoczne na powyższym zdjęciu. MeerKAT uchwycił również emisje pomiędzy jasnymi dżetami a zewnętrznymi obszarami znajdującymi się po obu stronach galaktyki.

