W Ziemię uderzył rozbłysk słoneczny. Co wiemy na jego temat?

Nasza gwiazda, choć stosunkowo stabilna, to co jakiś czas emituje zwiększone ilości energii, która dociera do Ziemi. Kiedy na powierzchni Słońca powstają plamy słoneczne, dochodzi do tzw. rozbłysków, a ten z wczoraj okazał się najpotężniejszym od czterech lat.

Określony mianem rozbłysku klasy X, był pierwszym oficjalnie udokumentowanym w czasie trwania 25. cyklu słonecznego. Cząsteczki wyrzucone przez centralną gwiazdę Układu Słonecznego uderzyły w górną część ziemskiej atmosfery powodując zakłócenia fal radiowych nad Oceanem Atlantyckim i regionami przybrzeżnymi.

Tony Phillips zauważa, że plama słoneczna, która wywołała rozbłysk X1.59, pojawiła się nagle. Naukowiec porównuje to do sytuacji, w której w bezchmurny dzień w niespodziewanych okolicznościach zaczyna szaleć burza. Pokazuje to, że gwałtowność pogody dotyczy nie tylko warunków na Ziemi, ale również daleko poza nią.

Rozbłysk słoneczny, który uderzył niedawno w Ziemię, należał do kategorii X

Nie wiadomo, czy wspomniana plama słoneczna doprowadzi do koronalnego wyrzutu masy. Nawet jeśli tak się stanie, to szansa, że dotrze on do Ziemi jest bardzo niewielka. To za sprawą umiejscowienia X1.59 na krawędzi tarczy słonecznej. Nie zmienia to faktu, że rozbłysk słoneczny, który miał miejsce, był najsilniejszym od grudnia 2019 roku.

Jeśli chodzi o klasyfikację tych zjawisk, to wyróżnia się pięć kategorii: A, B, C, M oraz X. A jest przy tym zarezerwowana dla najsłabszych rozbłysków, podczas gdy X – dla najsilniejszych. W przeszłości silne rozbłyski i koronalne wyrzuty masy powodowały przerwy w dostawach prądu i łączności. Z tego względu istnieją obawy, że sytuacja się wkrótce powtórzy, generując ogromne szkody.

