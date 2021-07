„Płaskie” obiekty zmienią się w trójwymiarowe. Za pomysłem stoją naukowcy z Uniwersytetu Harvarda

Przedstawiciele jednej z najlepszych uczelni na świecie postanowili zaprojektować technologię umożliwiającą zamienianie płaskich obiektów w bardziej użyteczne, o trójwymiarowej strukturze.

Jednym z przykładów tego typu przedmiotów są krzesełka wędkarskie, do których rozkładania nierzadko trzeba użyć sporej siły. Aby rozwiązać ten problem, autorzy pomysłu postanowili wykorzystać nie proste, lecz zakrzywione elementy. I choć są one mniej wytrzymałe, to mają przy tym pewną zaletę: znacznie łatwiej uformować je w pożądany kształt.

Z ustaleń opisanych na łamach Advanced Materials możemy wywnioskować, że jak do tej pory udało się stworzyć między innymi stolik kawowy z nogami, które można rozłożyć poprzez obracanie blatu. Powstał również abażur złożony z listewek otwierający się na podobnej zasadzie jak stolik, po to aby na przykład przepuścić więcej światła.

Technika zaprojektowana przez naukowców z Harvardu ułatwia transport i obniża koszty produkcji przedmiotów

Oba projekty możecie zobaczyć na zamieszczonych zdjęciach, ponieważ fotografie lepiej oddają istotę pomysłu. Jak sugerują naukowcy z Uniwersytetu Harvarda, zaprojektowana przez nich metoda powoduje, że powstałe przedmioty są łatwiejsze w transporcie i przechowywaniu, a do tego tańsze w produkcji. Poza tym, znacznie łatwiej jest je dostosować do ciągle zmieniających się potrzeb.

