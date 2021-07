Rzeczywistość rozszerzona wpłynie na wzrok, słuch i dotyk. Nowy system ma zrewolucjonizować AR

Tactile Echoes to nowy system z zakresu rzeczywistości rozszerzonej, który ma dostarczyć użytkownikom niesamowitych wrażeń, łączących zmysły wzroku, słuchu i dotyku.

Tactile Echoes jest prawdopodobnie pierwszym programowalnym systemem haptycznej rzeczywistości rozszerzonej, który pozwala użytkownikom na swobodne dotykanie rękami fizycznych obiektów lub powierzchni z multimodalnym cyfrowym sprzężeniem zwrotnym. Anzu Kawazoe, Uniwersytet Kalifornijski w Santa Barbara

W praktyce system prowadzi do wytwarzania realistycznych dźwięków wynikających z interakcji z otoczeniem. Za przykład podaje się sytuację, w której program emituje delikatne echo, kiedy lekko stukamy opuszkami palców w blat stołu. Kiedy jednak uderzymy w niego z pięści, dźwięk będzie znacznie intensywniejszy.

Rzeczywistość rozszerzona może być wykorzystywana zarówno w rozrywce, jak i edukacji

Tactile Echoes został poddany badaniom, których wyniki opisano potem na łamach IEEE Transactions on Haptics. Jeśli chodzi o przebieg eksperymentu, to jego uczestnicy zostali poproszeni o opisanie różnych dźwięków oraz wskazanie, jakie percepcje i skojarzenia wywołuje każdy z nich. Następnie używali opisywanego systemu do przejścia interaktywnej gry wideo działającej w rzeczywistości rozszerzonej. Warto jednak mieć na uwadze, że obraz był wyświetlany na… powierzchni biurka. Ochotnicy zauważyli, że system zwiększał szybkość ich reakcji oraz potęgował zaangażowanie w zabawę.

Kawzoe podaje kilka przykładów wykorzystania Tactile Echoes. Wymienia między innymi gry wideo, w które można grać na dowolnie wybranym blacie stołu, interaktywne „wirtualne” urządzenia muzyczne oraz tworzenie programów edukacyjnych urozmaicających naukę w szkołach.

