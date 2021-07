Samsung Galaxy S22 Ultra nie dostanie aparatu 200 Mpix?

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że najmocniejszy wariant nowej rodziny flagowców Samsunga – Galaxy S22 Ultra zaoferuje nam aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix. Tymczasem nowe przecieki wskazują, że to się nie stanie.

Co nowego w kwestii aparatu w Galaxy S22 Ultra?

O Galaxy S22 Ultra nie wiemy jeszcze zbyt wiele, jednak cierpliwie składamy skąpe przecieki w całość. Według informacji smartfon ma mieć wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,81 cala i w porównaniu do pozostałych dwóch modeli w tej serii, tutaj nadal obudowa będzie szklana. Mówiło się także o dwóch fotograficznych innowacjach, które miałyby pozostawić konkurencję daleko w tyle. Chodzi o aparat przedni ukryty pod wyświetlaczem i aparat główny o rozdzielczości 200 W.

Wygląda jednak na to, że Galaxy S22 Ultra pod tym względem nas nie zaskoczy. Znany leakster IceUniverse ujawnia bowiem, że „prawie na 100%” dostaniemy w tym modelu ulepszony czujnik 108 MPix ISOCELL HM3. Wygląda więc na to, że Samsung woli postawić na coś pewnego, zamiast eksperymentować z czujnikiem 200 Mpix. Taka rozdzielczość musiałaby się bowiem przełożyć na mniejsze piksele, co doprowadziłoby do utraty jakości i niższej czułości na światło.

W kontekście tych informacji z coraz większym powątpiewaniem patrzymy też na ewentualny aparat do selfie umieszczony pod ekranem. Jeśli Samsung idzie tak zapobiegawczo, to możliwe, iż również tej technologii nie będzie chciał implementować zanim nie będzie całkowicie pewien jej właściwego działania.

Oczywiście musimy pamiętać, że to nadal są jedynie przecieki, kwięc pozostaje nam poczekać na oficjalne informacje, które albo je zdementują, albo potwierdzą.

