Seria Motorola Edge 20 właśnie zadebiutowała! Co oferują nowe urządzenia klasy premium?

Zadebiutowała właśnie serial Motorola Edge 20, w skład której wchodzą trzy modele – Edge 20, Edge 20 Lite i Edge 20 Pro. Znamy już ich pełną specyfikację, a także polskie ceny. producent oferuje zaawansowany system fotograficzny, niesamowite wyświetlacze i bardzo żywotną baterię.

Jak najwięcej za jak najniższą cenę – oto rodzina Motorola Edge 20

Motorola otwarcie mówi o swojej misji, którą już od wielu lat się kieruje – dostarczenie klientom najnowocześniejszej technologii i przełomowych innowacji. Nie inaczej jest w przypadku nowej serii, na którą składają się trzy modele, które przewyższają poprzednią generację Edge na wielu frontach. Sprawdźmy więc oficjalną specyfikację i możliwości tych smartfonów. Nareszcie bez konieczności opierania się na przeciekach i plotkach.

Edge 20 Pro – tworzenie bez ograniczeń

Najmocniejszy model w tej serii charakteryzuje wyjątkowej jakości aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix. Motorola wyposażyła go w jedną z największych matryc wśród ich smartfonów – 1/1,5”. Technologia Ultra Pixel zwiększa czułość aparatu na światło, dzięki czemu nawet przy słabym oświetleniu możemy cieszyć się dobrymi zdjęciami. Aparat głowny wspierany jest przez ultraszerokokątny obiektyw z wbudowaną funkcją Macro Vision – uchwycimy więcej i dokładniej, niezależnie jak blisko będziemy danego obiektu. W modelu pro znajdziemy też peryskopowy teleobiektyw z funkcją Super Zoom 50x. Motorola stawia jednak nie tylko na robienie zdjęć, ale również na nagrywanie i to w naprawdę imponującej rozdzielczości 8K.

Wyświetlacz Max Vision z technologią OLED ma przekątną 6,7 cala, więc wszystko, co będziemy na nim oglądać będzie prezentowane w naprawdę świetnej jakości. Potwierdza to standard HDR10+. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi, po raz pierwszy w smartfonach Motoroli, aż 144 Hz.

W dzisiejszych czasach każdy topowy smartfon oferuje już obsługę sieci 5G. Nie inaczej jest w przypadku Edge 20 Pro. Modem zintegrowany jest z ultraszybkim procesorem Qualcomm Snapdragon 870 wspieranym przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Smartfon będzie więc gotowy do pracy nawet wówczas, gdy w tle będziemy mieli uruchomione aplikacje czy gry, zaś obszerna pamięć wewnętrzna pozwoli przechowywać sporo zdjęć, filmów czy muzyki.

By cieszyć się tymi wszystkimi innowacjami zadbano również o szybkie ładowanie. technologia TurboPower 30 sprawia, że po zaledwie 10 minutach ładowania smartfon może działać nawet 9 godzin. Motorola chwali się, że w sieci 5G model Pro może działać przeszło 30 godzin, co jest naprawdę świetnym wynikiem.

Motorola Edge 20 Pro pojawi się w sprzedaży w dwóch kolorach: granatowym i niebieskim w rekomendowanej cenie detalicznej 3299 zł.

Edge 20 — styl bez ograniczeń

Co zatem oferuje nam podstawowy model w tej serii? Oczywiście obsługę 5G, choć to nie jedyna jego zaleta. Tutaj również dostajemy matrycę główną 108 Mpix, a obok niej obiektyw ultraszerokokątny i do makro, a także teleobiektyw z funkcją Super Zoom 30x. jak więc widać Motorola zadbała o możliwości fotograficzne i w tym modelu. Choć to wariant podstawowy, 6,7-calowy wyświetlacz również zaoferuje nam odświeżanie na poziomie 144 Hz, jak w topowym modelu.

Sercem Edge 20 jest procesor Qualcomm Snapdragon 778G, który jest nawet o 55% wydajniejszy niż chipset, w który wyposażona była pierwsza Motorola Edge. Procesor wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, dając nam naprawdę mnóstwo miejsca na nasze pliki.

Bateria o pojemności 4000 mAh również obsługuje technologię TurboPower 30 i dzięki 10 minutom ładowania dostarczymy smartfonowi energii na 8 godzin działania.

Motorola Edge 20 w dwóch kolorach: czarna perła oraz biała perła w rekomendowanej cenie detalicznej 2299 zł.

Edge 20 Lite — odkrywanie bez ograniczeń

Najtańszy model w tej rodzinie, czyli Motorola Edge 20 Lite również cechuje się obsługą łączności 5G i zaawansowanym systemem aparatów. Jednostka główna 108 Mpix pozwoli na wykonywanie świetnych zdjęć, a ultraszerokokątny obiektyw z Macro Vision da nam możliwość uchwycenia na fotografiach różnego typu obiektów, czy to tych rozstawionych szeroko, czy też będących bardzo blisko nas.

Wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 cala jest taki sam jak w pozostałych urządzeniach z tej rodziny. Dostarczy nam on lepszych wrażeń z oglądania różnorodnych treści. Model ten wyposażono w chipset MediaTek Dimensity 720 wspierany przez 8 GB pamięci RAM, więc o moc do gier, czy innych funkcji nie musimy się martwić. Bezproblemowo przełączymy się pomiędzy aplikacjami działającymi płynnie w tle. Na nasze pliki dostajemy 128 GB pamięci wbudowanej. Motorola zadbała też o konkretną baterię o pojemności 5000 mAh i technologię TurboPower 30. Tutaj jednak 10 minut ładowania zapewni energię nawet na… cały dzień użytkowania. Oczywiście mowa tutaj nie o intensywnym eksploatowaniu smartfona, a o zwyczajnym korzystaniu.

Motorola edge 20 lite w dwóch kolorach: grafitowym i zielonym w rekomendowanej cenie detalicznej 1699 zł.

Bateria w rodzinie Edge 20

Jak możecie przeczytać w powyższych specyfikacjach, Motorola oferuje naprawdę szybkie ładowanie, które w zaledwie 10 minut zapewnia energię na wiele godzin korzystania. Warto jednak pamiętać, że dane są podane w przybliżeniu i w rzeczywistości czas działania smartfona może się różnić, w zależności od tego, jak z niego korzystamy. By zaś skorzystać z dobrodziejstw technologii TurboPower 30 bateria musi być jak najbardziej wyczerpana. Motorola podkreśla, że wraz ze wzrostem poziomu naładowania baterii tempo ładowania spada.

Innowacje w serii Motorola Edge 20

Aparaty, w które wyposażono smartfony z tej serii umożliwiają jeszcze łatwiejsze i szybsze robienie zdjęć. Dostajemy też tryb „Podwójne nagrywanie”, który pozwoli nam rejestrować jednocześnie widok z dowolnych dwóch aparatów naraz. Modele Edge 20 Pro i Edge 20 wyposażono dodatkowo w funkcję Audio Zoom i nową funkcję super slow motion. Pierwsza odpowiada za zaawansowane nagrywanie dźwięków przy jednoczesnym odfiltrowywaniu hałasów. Superzwolnione tempo natomiast daje możliwość rejestrowania 960 klatek na sekundę w wysokiej rozdzielczości.

Platforma Ready For rozszerza wszystkie możliwości urządzenia, a dzięki nowej łączności bezprzewodowej i kompatybilności z komputerami są one nieograniczone. Możemy grać w gry z telefonu na dużym ekranie, używać mobilnych aplikacji na komputerze, a dzięki funkcji Ready For PC także korzystać z aplikacji z telefonu i plików z komputera na tym samym ekranie.

Wszystkie smartfony z rodziny Edge 20 działają na systemie operacyjnym Android 11.

Dostępność

Najnowsze modele motoroli edge 20 dostępne będą w sierpniu w ofercie przedsprzedażowej oraz na początku września w ofercie operatorów sieci komórkowych Play i Plus oraz w sieci sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Empik oraz na stronie www.motorola.com i na Amazon.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News