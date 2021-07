Test dysku Silicon Power XD80 512 GB

Firma Silicon Power ma w swojej ofercie kilka dysków na M.2, wśród których ewidentnie wyróżnia się model XD80. Mówię tutaj jednak o samym wyglądzie, bo jako jeden z nielicznych w całej rodzinie SP posiada pasywne chłodzenie zamiast zwyczajnej naklejki, zapewniające dodatkową ochronę termiczną i poprawiające ogólny wygląd.

Silicon Power XD80 512 GB pod lupą

Doskonale pamiętam, jak w połowie kwietnia pisałem o premierze tych nośników, pisząc: nowy dysk Silicon Power XD80 zapowiedziany, jako katastrofa i niestety firma nie miała zamiaru zmienić promocyjnej grafiki, stawiając ciągle na przedstawienie XD80 w formie jednej z rozpalających się asteroid. Wtedy też przeszło mi przez myśl „niech tylko ktoś sprawdzi, czy się przegrzewa” i cóż, taką okazję dostałem osobiście.

Silicon Power XD80 512 GB (SP512GBP34XD8005) nie postarał się o jakieś specjalnie wyszukane pudełko. Trafia do nas w tradycyjnym „kartoniku z plastikowym okienkiem”, które pozwala podejrzeć dysk przed zakupem.

Sam w sobie XD80 nie jest zaskakujący – ot dysk M.2 z prostym chłodzeniem, choć trzeba przyznać, że ta aluminiowa, szczotkowana płytka wygląda atrakcyjnie.

Wymiary: 22 x 80 x 4,8 mm

Waga: 11 gramów

Pojemność: 256, 512, 1024 i 2048 GB

Gwarancja: 5 lat (ograniczona TBW: 380, 800, 1665 i 3115 TB)

Na szczęście chłodzenie warto z Silicon Power XD80 zerwać, a raczej oderwać, bo trzyma się wyłącznie na termopadzie. Kilka minut ogrzewania suszarką wystarczą, żeby poradzić sobie z tym bez problemu i spojrzeć na wszystkie układy umieszczone na jednej stronie laminatu, odgadując ich przeznaczenie. Tak więc, na pokładzie tego dysku znalazł się:

Kontroler Phison PS5012-E12S

Pamięć Kingston DDR3

Cztery 96-warstwowe, 128 GB kości pamięci TLC (CA7AG64A0A)

Nie są to więc może topowe układy, ale patrząc na poziom, w który wpisuje się XD80, jest dobrze. Pod kątem funkcji łączy w sobie pamięć podręczną złożoną z układów DRAM oraz dynamicznie przydzielanym buforze SLC (polega to na tymczasowej zamianie funkcji kości TLC na SLC). Wsparcia protokołu NVMe 1.3 nie zabrakło, a do działania XD80 wymaga czterech dostępnych linii PCIe 3.0 w ramach złącza M.2.

W praktyce 512-gigabajtowy wariant Silicon Power XD80 oferuje 477 GB pojemności, a na papierze oferuje prędkości odczytu/zapisu sekwencyjnego na poziomie 3400/3000 MB/s. Firma postarała się też o autorskie oprogramowanie, które jednak nie jest aż tak powalające, jak rozwiązania konkurencji.

W SP Toolbox podejrzymy firmware, numer seryjny, zapełnienie, poziom TBW, aktualną temperaturę, stan żywotności, szczegóły na temat kości pamięci oraz w razie potrzeby wykonamy skan diagnostyczny.

Na czym i jak testujemy?

Wszystkie odczyty zostały przeprowadzone na 64-bitowym systemie operacyjnym Windows 10 Pro z systemem plików NTFS i 4096-bajtową jednostką alokacji. Przedstawione dotyczą średniej z trzech testów przeprowadzonych zamiennie i jeśli to było wymagane, to po obniżeniu temperatury do optymalnego poziomu.

Aplikacje do testów syntetycznych: Anvil’s Storage Utilities 1.1.0 Crystal Disk Mark 6.0.2

Inne: WinRAR 16.09.09 7-Zip 16.04 Gimp 2.8

Pliki i programy 1747 plików JPG o wadze 3,36 GB 507 plików MP3 o wadze 3,0 GB Grafika o wadze 903 MB Cywilizacja V na Steam Program instalacyjny Crisis 3 Pliki gry Wiedźmin 3 o wadze 54,7 GB Pliki gry CS: GO o wadze 17,7 GB Plik ISO o wadze 26,5 GB Katalog Steam z 59492 plikami o wadze 109 GB



Procesor Ryzen 5 3600X stock Płyta główna ASRock X570 Extreme 4 Pamięć RAM 2×8 GB HyperX Fury 2133 MHz Dysk systemowy Kioxia Exceria 500 GB M.2 HDD Western Digital Blue 1 TB Zasilacz be quiet! Straight Power 11 550W Karta graficzna GeForce GTX 1080 Ti Obudowa Deepcool GamerStorm NEW ARK 90 System operacyjny Windows 10 Pro 64-bit

Wydajność w benchmarkach

Nasza baza rozrasta się i rozrasta, a w niej Silicon Power XD80 512 GB piastuje w większości miejsca „środkowe”, jeśli idzie o wydajność w syntetykach, ale to głównie przez to, że na samym dole pozostawiliśmy dwa dyski na SATA, aby zapewnić Wam możliwie najlepsze porównanie wydajności między nośnikami.

Obiektywnie należy porównywać z testowanym dyskiem model Kioxia Exceria, bo odpowiada mu zarówno pod kątem interfejsu, jak i pojemności. W skrócie? Z odpowiednikami najczęściej wygrywa, prezentując sobą dobre wyniki, jak na PCIe 3.0

Anvil’s Storage Utilities 1.1

Crystal Disk Mark 6.0.2

Wydajność operacji na plikach

Porzucając poletko sztucznych sprawdzianów na coś praktyczniejszego, Silicon Power XD80 512 GB zaczyna gonić konkurencję w trzech operacjach, zbliżając się jednocześnie niebezpiecznie dysków SATA przy kopiowaniu małych, ale licznych plików.

Wydajność w programach i grach

W programach niestety Silicon Power XD80 512 GB poległ i to praktycznie na każdym froncie. Archiwizacja mu nie poszła, wczytywanie oraz instalacja gry również, ale w tych dwóch ostatnich przypadkach warto zwrócić uwagę na małą różnicę w ogólnych czasach.

Wydajność po zapełnieniu

Dla sprawdzenia wydajności Silicon Power XD80 512 GB po zapełnieniu napakowałem na jego pokład dokładnie tyle GB, żeby pozwolić sobie na kopiowanie ponad 50-gigabajtowych plików gry wiedźmin. Mowa więc o ponad 90% zapełnienia, przy których wydajność w wielu próbkach spadła, co przekłada się też na wydajność w praktyce, idąc w ponad 10% spadek.

Wydajność przy wielozadaniowości

Każdemu z nas zależy na czasie, a dyski SSD są idealnym kluczem do oszczędności długich minut. Zwłaszcza przy operacjach jednoczesnych, w których Silicon Power XD80 512 GB, zamiast wykonywać dwa zadania przez prawie 650 sekund, zaliczył je w 540 sekund. Wydłużył może kopiowanie o 34 sekundy, ale jednocześnie oszczędził w naszym teście ~110 sekund.

Test thermal-throttlingu

Niestety dodatek chłodzenia i bazowanie na PCIe 3.0 nie sprawiło, że Silicon Power XD80 512 GB jest wolny od problemów z temperaturami. To w rzeczywistości jeden z nielicznych dysków na PCIe 3.0, który w moich testerskich przygodach rozgrzał się przy znaczącym obciążeniu (stresstest+kopiowanie dużych plików) do 74 stopni Celsjusza i następnie szybko obniżył swoją wydajność, aby obniżyć swoje nagrzanie o całe 11 stopni. W kwestii wydajności prezentuje się to następująco (patrz żółty wykres):

Test Silicon Power XD80 512 GB – podsumowanie

Kosztujący 299 zł dysk Silicon Power XD80 512 GB zachwyca przede wszystkim jednym – świetnym w tej cenie poziomem TBW, który dla tego dokładnie wariantu wynosi aż 800 TB zapisu. To bardzo dobry poziom w tym segmencie i co najważniejsze, dobry poziom TBW nie odbija się na pozostałych aspektach dysku, który oferuje dobrą wydajność, jak na model PCIe 3.0×4.

Stąd nasza powyższa odznaka, do której przez wskaźnik TBW (jeśli akurat na nim Wam zależy) dorzucamy kolejną:

