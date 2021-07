Słuchawki Nokia BH-805 już w Europie. To dla firmy pierwszy raz z ANC

Chociaż z pozoru słuchawki TWS Nokii w postaci BH-805 mogą wydawać się świeżynką na rynku, to tak naprawdę są już od pewnego czasu w Indiach, czy Chinach. Powiedzieć jednak, że słuchawki Nokia BH-805 odbiły się echem na rynku, to jakby skłamać – dlatego niniejszym dokładamy swoją cegiełkę do ich rozpoznawalności.

Oczywiście nie robimy tego bez powodu, bo Nokia BH-805 to pierwsze słuchawki firmy z technologią ANC, czyli aktywnej redukcji hałasu z otoczenia. Ponoć system ten spisuje się na tyle dobrze, że odpowiada komercyjnym nausznikom wyciszającym, ale dobrze wiemy, jak bardzo możemy wierzyć w marketingową gadkę. Więcej mówi nam już to, że radzą sobie z hałasem otoczenia do 25 decybeli, a na dodatek oferują też tryb Ambient, aby użytkownik był w konkretnych chwilach bardziej świadomy tego, co go otacza.

Co oferują słuchawki Nokia BH-805 oprócz ANC?

Europejskie ceny Nokia BH-805 wynoszą 99,99 euro, czyli w przeliczeniu solidne 455 złotych, choć na ten moment są dostępne tylko w Szwajcarii, Niemczech i Austrii (wkrótce się to zmieni). Nie jest to więc pierwszy lepszy model, a ten z wyższej półki, który ewidentnie czerpie co nieco z wcześniejszych słuchawek Nokia Lite.

Słuchawki Nokia BH-805 łączą w sobie przetworniki z 13-mm membraną, 45 mAh akumulatorki w każdej ze słuchawek i 400 mAh ogniwo w etui ładującym. To do małych ewidentnie nie należy, ale zaokrąglone krawędzie z pewnością ułatwią jego przenoszenie, a matowe tworzywo sztuczne uchroni nas od często spotykanego wśród modeli TWS błyszczącego, „śliskiego plastiku”.

Wspomniane zaplecze energetyczne zapewnia do 5 godzin odsłuchu na jednym ładowaniu i do 20 w połączeniu z etui ładującym. Aktywacja ANC ponoć obniża ten poziom tylko „nieco”, ale to nie powinno stanowić aż tak wielkiego problemu przez wsparcie szybkiego ładowania o nieznanej wydajności.

Resztę szczegółów BH-805 dopełnia wsparcie Asystenta Google, łączność Bluetooth 5.0, czy certyfikat wytrzymałości IPX5, ale ponoć Nokia pracuje już nad kolejnymi cyfrowymi dodatkami. Sprzedaż w Europie dotyczy wersji w kolorze Charcoal (czarnym) oraz Polar Sea (niebieski). Wiemy, że w pudełku pochodzącym z recyklingu oprócz słuchawek i etui znajdziemy też dwa tradycyjne dodatkowe rozmiary wymiennych gumek, przewód USB-C oraz instrukcję obsługi.

