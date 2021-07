Stacja solarno-wodorowa na życzenie? Firma Fronius realizuje pierwsze zamówienia

Austriacka firma Fronius, działająca w sektorze produkcji energii ze słońca, rozpoczęła budowę pierwszej stacji zasilania korzystającej z wodoru. Klientem Fronius okazała się grupa SAN.

Stacja solarno-wodorowa ma produkować około 100 kilogramów czystego wodoru dziennie. Ten ma być wykorzystywany w formie paliwa, którym będą tankowane pojazdy należące do SAN. Co ciekawe, trwają prace nad rozpoczęciem współpracy z innymi przedsiębiorstwami, tak, aby powstało wiecej podobnych stacji. Ta pierwsza, o której piszemy, będzie więc stanowiła demonstrację nowatorskiej technologii.

Aby placówka mogła działać, potrzeba paneli fotowoltaicznych zdolnych do dostarczenia około 1,5 megawata energii. W ten sposób SolHub miałaby wytwarzać paliwo wodorowe w samodzielny, oparty na ekologii sposób. Jak duże jest zapotrzebowanie energetyczne? Wystarczy wspomnieć, że przydomowe instalacje zazwyczaj generują około 3-6 kilowatów mocy. Przy takich parametrach potrzeba byłoby co najmniej 5 tysięcy paneli, które zajmą powierzchnię rzędu 9000 metrów kwadratowych.

Stacja solarno-wodorowa od Fronius może produkować 100 kg czystego wodoru dziennie

Gra wydaje się jednak warta świeczki. Przy planowanej wydajności rzędu 100 kilogramów czystego wodoru na dobę, taka ilość wystarczy do pełnego zatankowania 16 samochodów osobowych. W przypadku autobusów czy ciężarówek liczba ta spada do jednego, ale paliwo wystarczyłoby do przejechania nawet 1500 kilometrów. SolHub ma ruszyć najpóźniej wiosną przyszłego roku.

