The Premiere – laserowe projektory Samsunga debiutują w Polsce

Samsung wkracza na nasz rynek z innowacyjnymi projektorami The Premiere. Oferują one ultra krótki rzut, wyświetlanie treści w rozdzielczości 4K, a także świetnej jakości dźwięk przestrzenny.

The Premiere dla fanów kinowych wrażeń bez wychodzenia z domu

Marzy Wam się własne kino domowe? laserowy projektor The Premiere może być tym, czego Wam potrzeba. Dostępny jest w dwóch wariantach, jako 130-calowy LSP9T i 120-calowy LSP7T. Ten pierwszy model cechuje się innowacyjną Technologią Potrójnego lasera, dzięki czemu zobaczymy treści w kinowej jakości. LSP9T wspiera standard HDR10+ i funkcję Filmmaker Mode oferując nam precyzyjne kolory i bezkompromisowy kontrast.

Jak widzicie samo urządzenie jest eleganckie i nie rzuca się w oczy.

Treści wyświetlane mogą być w 4K, a wielkość obrazu pozwoli nam się poczuć jak w kinie. Do tego warto wspomnieć o jasności, która w przypadku modelu LSP9T wynosi 2800 ANSI lumenów, zaś w modelu LSP7T – 2200 ANSI lumenów. Oglądać więc można niezależnie od pory dnia.

By jeszcze wzmocnić kinowe wrażenia Samsung zadbał o potężny dźwięk przestrzenny. W modelu LSP9T dostajemy 40-watowe głośniki w formacie 4.2 i wbudowane głośniki niskotonowe. W modelu LSP9T producent posłużył się technologią Samsung Acoustic Beam, która wykorzystuje 44 otwory do rozprowadzenia dźwięku w pomieszczeniu. Technologia wzmacnia emisję dźwięku z lewej i prawej strony, zapewniając prawdziwie wciągające wrażenia akustyczne.

Za pośrednictwem projektora The Premiere można bez problemów korzystać z usług i aplikacji VOD, gdyż jest on kompatybilny ze Smart TV. urządzenie oferuje też łączność mobilną, więc bez problemów wyświetlimy też treści z naszego smartfona. The Premiere nie służy jednak tylko do oglądania, bo dzięki niskiemu input lagowi i udogodnieniom w zakresie jakości obrazu oferuje też świetne wrażenia podczas grania.

