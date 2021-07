Test TP-Link Deco X90. Routery mesh dla najbardziej wymagających

Routery mesh to najlepszy sposób na zapewnienie zasięgu sieci Wi-Fi w większych wnętrzach. TP-Link Deco X90 to przedstawiciel najwyższej półki tego typu urządzeń. Sprawdziliśmy, czy jest godny swojej ceny.

Specyfikacja TP-Link Deco X90

wymiary 130 x 123 x 310mm,

4-rdzeniowy procesor Qualcomm 1,5 GHz,

Wi-Fi 6 – 2,4 i 5 GHz,

prędkość – do 574 Mb/s w 2,4 GHz, do 1201 Mb/s w 5 GHz (802.11ax) do 4804 Mb/s w 5 GHz (802.11ax, HE160),

dwa porty Ethernnet – 1 Gb/s i 2,4 Gb/s,

4 anteny wysokiego zysku, MU-MIMO, beamforming, obsługa TP-Link Mesh,

cena: aktualnie od 2 510 zł.

Routery TP-Link Deco X90 wyróżniają się swoim wyglądem. Ale portów to mogłoby być więcej

Routery mesh zazwyczaj charakteryzują się stonowaną stylistyką. Ich głównym zadaniem jest nie rzucać się zbytnio w oczy. TP-Link Deco X90 wyglądają nieco bardziej agresywnie, ale dzięki białej obudowie można je łatwo wkomponować w praktycznie każde wnętrze.

Poza tym mamy tutaj dyskretnie umieszczone loga Deco, niewielką diodę powiadomień oraz porty. Szybki port gigabitowy Ethernet oraz… szybszy port 2,5 Gb/s. Przy sprzęcie za takie pieniądze przydałoby się nieco więcej dostępnych gniazd.

Wadą zestawu są duże i nieporęczne zasilacze. Jeśli mamy deficyt gniazdek lub niewiele miejsce na umieszczenie wtyczki, mogą pojawić się pewne problemy.

Bardzo prosta konfiguracja. Wystarczy smartfon

Do konfiguracji routerów TP-Link Deco X90 potrzebujemy smartfonu oraz oczywiście źródła Internetu. W postaci modemu lub przysłowiowego kabla wystającego ze ściany.

Aplikacja mobilna krok po kroku przeprowadza nas przez proces konfiguracji. Od podłączenia kabelków, przez ustalenie hasła oraz wprowadzenie parametrów sieci. Po podłączeniu i skonfigurowaniu głównego routera, dodanie kolejnego jest tylko kwestią podpięcia go do zasilania i poczekania na nawiązanie połączenia Wi-Fi.

W aplikacji Deco znajdziemy też szereg ustawień routera. Od zabezpieczeń, przez konfigurację sieci, czy specjalne profile dla gości oraz blokady rodzicielskie. Jest dostępny również pomiar prędkości sieci.

Dwa routery TP-Link Deco X90 robią to, co zazwyczaj trzy lub nawet więcej

Do tej pory w mieszkaniu sprawdzałem routery mesh składające się z trzech routerów. Prawie 60-metrowe mieszkanie ma taki rozkład pomieszczeń:

Router UPC znajduje się w miejscu czerwonej kropki. Nr 6 to balkon, a wyjście znajduje się na dolnej krawędzi schematu

Ściany nośne w mieszkaniu są bardzo grube i fabryczny router UPC nie jest w stanie zapewnić mi pełnych prędkości łącza 600/60 Mb/s.

Wyniki w Mb/s, średnia dla pięciu pomiarów zaokrąglona w dół do pełnej liczby.

Główny router Deco X90 pojawił się obok czerwonej kropki, a drugi powędrował do pomieszczenia nr 4. Oto rezultaty przy połączeniu przez Wi-Fi 6 w MateBooku X Pro 2021:

Ewidentnie moje mieszkanie jest za małe dla Deco X90, więc przydałby się jakiś bardziej kreatywny test. Główny router został przy czerwonej kropce, a drugi wylądował za drzwiami wejściowymi, na klatce schodowej. Na tym samym piętrze, na końcu ok 35-metrowego korytarza, prędkość pobierania wyniosła 520 Mb/s, a wysyłania 55 Mb/s. Na korytarzu piętro niżej, czyli pod moim mieszkaniem, było to 310/33 Mb/s, a na końcu korytarza piętro niżej 140/27 Mb/s. Dlatego też jeśli zastanawiacie się, czy Deco X90 poradzi sobie np. w piętrowym, ponad 100-metrowym mieszkaniu to odpowiedź jest prosta – tak.

TP-Link Deco X90 to routery dla najbardziej wymagających klientów



Otwór na kabel zasilania pozwala łatwo go ułożyć

Jeśli mieszkasz w dużym domu i zależy Ci na maksymalnym wykorzystaniu możliwości szybkiego łącza, TP-Link Deco X90 to routery dla Ciebie. Ale jednocześnie nie jest to sprzęt dla każdego. Jeśli masz wolniejsze łącze, na poziomie np. 150-400 Mb/s, to zdecydowanie lepszą opcją będzie sięgnięcie po tańszy zestaw, jak choćby Deco X60. Płacenie ponad 2000 zł za routery zostaw osobom, które potrzebuję naprawdę szybkiego Internetu na dużej powierzchni i faktycznie dostęp do tego Internetu mają.

TP-Link Deco X90 to routery piekielnie wydajne, ze świetnym zasięgiem oraz banalne w konfiguracji. O ile tylko mieszczą się w budżecie i faktycznie będzie w stanie wykorzystać ich możliwości – naprawdę warto.

