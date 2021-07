Vivo V21 5G w Polsce. Smartfon kompletny dla miłośników selfie

W Polsce zadebiutował Vivo V21 5G. Mało które urządzenie na rynku jest tak mocno nastawione na selfie.

Vivo V21 5G, czyli smartfon selfiecentryczny

Są na rynku smartfony, które w temacie selfie są nie do przebicia. Mowa tutaj oczywiście o Asusie AenFone 7 oraz ZenFone 8 Flip. Jeśli mówimy o klasycznych konstrukcjach, to tutaj Vivo V21 5G będzie miał dużo do powiedzenia.

Przedni aparat smartfonu robi zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 44 Mpix. Został wyposażony w autofocus, optyczną stabilizację obrazu, podwójną diodę doświetlającą (po bokach głośnika rozmów) oraz specjalny tryb zdjęć nocnych z długim czasem naświetlania. To brzmi imponująco.

Vivo V21 5G to bardzo solidny średniak

Sercem Vivo V21 5G jest układ MediaTek Dimensity 800U 5G z 8-rdzeniowym procesorem. Do tego mamy 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej z opcją rozszerzenia kartą microSD. Ekran ma przekątną 6,43 cala. To panel AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z 90Hz odświeżaniem obrazu.

Główny aparat jest potrójny – główny 64 Mpix (F/1.8, 26mm, 1/1.72″), szerokokąny 8 Mpix (F/2.2, 16mm, 1/4″) oraz makro 2 Mpix. Na wyposażeniu mamy łącznośc 5G, Wi-Fi ac, optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie oraz port USB-C. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 33W.

Obudowa, podobnie do droższych modeli serii V, jest metalowa i ma płaskie krawędzie. Tylny panel jest szklany. Ciekawostką są dostępne warianty kolorystyczne. Model w kolorze Dusk Blue waży 175 gramów i ma obudowę o grubości 7,29mm. Wariant Sunset Dazzle to odpowiednio 177 gramów i 7,39mm. Różnice wynikają z grubości oraz dodatkowej masy farby, którą pokryty jest tylny panel.

Vivo V21 5G trafi do sprzedaży 14 lipca w cenie 1 999 zł. Do końca lipca (lub wyczerpania zapasów) dostaniemy do zakupu etui i słuchawki Vivo Wireless Sport Lite. Dodatkowo do końca sierpnia dostaniemy gratis możliwość bezpłatnej naprawy ekranu przez trzy miesiące od zakupu.

